السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



انا شاب 23سنة مقبل هذه السنة ان شاءالله للدراسة ماستر 2



اريد الالتحاق بسلك الشرطة

لكني طرحت الامر على والدتي حفظها الله فهي ترفض الامر قلت على الاقل وظيفة واكون داخل البلاد.

وفي نفس الوقت لدي اخ متغرب في الخارج تريدني الالتحاق به دايما تقول لي تكون قريب من خوك في الغربة وتخدم على روحك خير من وحدك ونكونو مطمنين عليك.

لكني لااريد الابتعاد عنها وعن والدي

اتذكر لما سافر اخي كم عانت والدتي ودخلت في حالة نفسية صعبة

فكيف ستعيش وانا ساكون ايضا بعيد

اخي قرر الاستقرار هناك

وانا لاادري متردد وخائف

وارى ان الابتعاد عن الوالدين ليس بالامر السهل

انتم في مكاني ماذا تقررون