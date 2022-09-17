وفاة الممثلة فريدة صابونجي عن عمر 92 سنة

توفيت الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي، أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي، السبت، عن 92 عاماوتعد الممثلة فريدة صابونجي أحد أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية في الجزائر اشتهرت من خلال لهجتها العاصمية (سكان العاصمة الجزائر) المميزة.بدأت صابونجي المولودة في 1930، مسيرتها التمثيلية على المسرح في سن الثالثة عشرة سنةوكان آخر ظهور لها على التلفزيون في مسلسل "دار البهجة" سنة 2013.------------ربي يرحمها ويغفرلها من اشهر الوجوه التي رافقت الاجيال السابقة عبر التلفزيون الجزائري وكانت مشهورة بطريقة كلامها الحادة والمميزة عن البقية وربما انحصرت اعمالها في شخصية المرأة المتسلطة والقوية الامر الذي ألفه جميع الجزائريين.