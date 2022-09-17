وفاة الممثلة فريدة صابونجي عن عمر 92 سنة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,368
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
توفيت الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي، أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي، السبت، عن 92 عاما

وتعد الممثلة فريدة صابونجي أحد أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية في الجزائر اشتهرت من خلال لهجتها العاصمية (سكان العاصمة الجزائر) المميزة.

بدأت صابونجي المولودة في 1930، مسيرتها التمثيلية على المسرح في سن الثالثة عشرة سنة

وكان آخر ظهور لها على التلفزيون في مسلسل "دار البهجة" سنة 2013.


Fc281_hXEAEJG9Q.jpg

------------
ربي يرحمها ويغفرلها من اشهر الوجوه التي رافقت الاجيال السابقة عبر التلفزيون الجزائري وكانت مشهورة بطريقة كلامها الحادة والمميزة عن البقية وربما انحصرت اعمالها في شخصية المرأة المتسلطة والقوية الامر الذي ألفه جميع الجزائريين.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top