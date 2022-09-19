خطبها فلان لن أخطبها ..... كان خاطبا لفلانة لن أقبله !

D

dahman kz

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إنضم
1 أكتوبر 2008
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

رفض الفتاة للخاطب بحجة ان الخاطب كان خاطبا لصديقتها او قريبتها..و نجد ان الفتاة او المراة ترضى بخلق ودين الخاطب وظروفه ولكن ترفضه فقط لانه كان خاطبا او تقدم لخطبة صديقتها او قريبتها
والامر نفسه ينطبق على الشباب و الرجال اذ انه يرفض ان يتقدم لامراة بحجة ان صديقه او ابن عمه كان خاطبا لها او تقدم لخطبتها او لانه كان معجبا بها

و الكثير يتجنب خطبة شخص ما لهته الاسباب ويرى ان خطبة ذاك الشخص عيب و منافية للاخلاق
فما رايكم في الامر وهل تجنب ورفض خطبة شخص ما لهته الاسباب امر معقول وعادي ام انه امر خاطئ وسبب غير مقنع في نظركم !!
 
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