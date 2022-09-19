إعداد جيل من القادة

المرعبُ في فكرة الزواج ليس أن تتحملي رجلاً بإيجابياته وسلبياته طيلة حياتك ولا أن يتحملك هو... المرعب في حجم التردد:

هو أنّ مصير أولئك الأطفال الذين سينتجون عن قرار ابتدأ بمجرد مزحة.. هل تستطيعين فعلاً أن تصنعي منهم رقماً صعباً مجتمعياً ؟ أم أنهم سينشؤون في جو روتيني من التلفاز إلى المدرسة إلى الشارع ، هذا إن لم نصنع مزيداً من المرضى النفسيين..



إنَّ مرحلة العزوبية ليست مرحلة إصلاح الشعر المتقصف والبشرة المترهلة فقط، إنما هي أثمن فرصة بين يديكِ لتصنعي عقلاً واعياً وشخصية قادرة على إنتاج جيل حي نابض بالتوحيد



لا تنوي الزواج حتى تُتقني صناعة القادة .

لا بُد أن يخرج من بين أضلعكِ رجلاً كابن الخطاب ..

ﻗﻠّلنَ ﻣِﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯٰ ﻭ ﺍﻟﻤَﺎﻝ ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻥَ ﻣِﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩِ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .. ﻓﺎﻟﻘﺎﺩِﻡ ﻣِﻦ ﺃﻣﺮ ﺃُﻣّﺘﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧِِﺮﺍﻓﺎً ﺗُﻌﻠَﻒ ﻭ ﺗﺴﻤُﻦ ، ﺑَﻞ ﺟﺴُﻮﻣﺎَ ﺗُﺒﻨﻰٰ ﻭﻗﻠﻮﺑﺎً ﺗُﺆﻣﻦ ..