جرب ان تقيس وجهك والجدران

جرب هوس الجنون

لاتخطئ مقاس كلماتك

العابرون منك يسيجون المدينة

وانت الغريب وسط الزحام

تلتحف صمتك كما شئت

لاشيء يدميك مثل امسك

ولاشيء يبقيك بين رسالاتك

بالامس او غدا ستصنع هويتك

زمن الاعراس انتهى وانتهت حيزية ..صادرو الناي واللحن وكل الوجوه

وانت كما انت تنتهي بك المسافة عند الباب تواري تجاعيد البؤس وتواري لون الشمس

تسافر مع اقمارك وبقية القصة لاتجيدها تسعل في صمتك الرهيب لاتجيد سوى رسما باهتا تعلقه خلفك

السراب رائحة المدينة وموعد يأكله الصدأ

تلتحف امسك ايضا

تغطي ازارك بجلدك المالح

تنحت من الماء البارد صقيعا لامنياتك

لامفر لجنونك وللحظة تنسى وتُنسى

جرب ان تقيس وجهك والاحزان