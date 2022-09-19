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rafid2

rafid2

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
801
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
جرب ان تقيس وجهك والجدران
جرب هوس الجنون
لاتخطئ مقاس كلماتك
العابرون منك يسيجون المدينة
وانت الغريب وسط الزحام
تلتحف صمتك كما شئت
لاشيء يدميك مثل امسك
ولاشيء يبقيك بين رسالاتك
بالامس او غدا ستصنع هويتك
زمن الاعراس انتهى وانتهت حيزية ..صادرو الناي واللحن وكل الوجوه
وانت كما انت تنتهي بك المسافة عند الباب تواري تجاعيد البؤس وتواري لون الشمس
تسافر مع اقمارك وبقية القصة لاتجيدها تسعل في صمتك الرهيب لاتجيد سوى رسما باهتا تعلقه خلفك
السراب رائحة المدينة وموعد يأكله الصدأ
تلتحف امسك ايضا
تغطي ازارك بجلدك المالح
تنحت من الماء البارد صقيعا لامنياتك
لامفر لجنونك وللحظة تنسى وتُنسى
جرب ان تقيس وجهك والاحزان
 
صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
366
النقاط
541
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
أول مرة أقرأ كتاباتك بصراحة رائعة للغاية ..ما كتبته قريب جدا من الغربة وهذا ما نحتاجه في شخصه ..جيد جدا أذهلتني حقا واااااصل، موفق بإذن الله
 
rafid2

rafid2

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
801
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال صاحبة الأثر:
أول مرة أقرأ كتاباتك بصراحة رائعة للغاية ..ما كتبته قريب جدا من الغربة وهذا ما نحتاجه في شخصه ..جيد جدا أذهلتني حقا واااااصل، موفق بإذن الله
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