صد الحباب

ذكريات

ذكريات

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
349
النقاط
621
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
طويلة المسافة بيناتنا
وحنا مغلوبين على أمرنا
والناس الي كذبو علينا
وحياتهم لجميلة غواتنا
حنا الي صنعتنا ضروفنا
وحنا الي تحملنا آلامنا
وحنا الي تخبينا من خوفنا
ومثلنا القوة وحنايا ضعاف
زمان كي كنا صغار وجاهلين
وفي كل الناس كنا مأمنين
غرقنا وماكان باليد حيل
ولا صبنا الي يوريلنا
فقدنا الثقة وٱطفرت
والي شطبناه من حياتنا
موحال نرجعو ولو بعد حين
كيما كي كانو القلوب فارحين
الجفاء صنعو الظلم والعذاب
والبعد خلقو الصد والبكاء
والقلوب الي كانو عامرين
بالمحبة اليوم رجعو كارهين
غرقنا في همومنا باكيين
ونسينا علاش كنا شاقيين
من صد الحباب الغاليين
رجعنا ووقفنا مصدومين
واليوم راهي دالتكم
ومن الهموم جا وقتكم
عجلة الزمان دهستكم
تفكرتونا وكي بنالكم
طويلة المسافة بيناتنا
وحنا مغلوبين على أمرنا
ولحباب الي كذبو علينا
وحياتهم لجميلة غواتنا
 
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