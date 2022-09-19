طويلة المسافة بيناتنا

وحنا مغلوبين على أمرنا

والناس الي كذبو علينا

وحياتهم لجميلة غواتنا

حنا الي صنعتنا ضروفنا

وحنا الي تحملنا آلامنا

وحنا الي تخبينا من خوفنا

ومثلنا القوة وحنايا ضعاف

زمان كي كنا صغار وجاهلين

وفي كل الناس كنا مأمنين

غرقنا وماكان باليد حيل

ولا صبنا الي يوريلنا

فقدنا الثقة وٱطفرت

والي شطبناه من حياتنا

موحال نرجعو ولو بعد حين

كيما كي كانو القلوب فارحين

الجفاء صنعو الظلم والعذاب

والبعد خلقو الصد والبكاء

والقلوب الي كانو عامرين

بالمحبة اليوم رجعو كارهين

غرقنا في همومنا باكيين

ونسينا علاش كنا شاقيين

من صد الحباب الغاليين

رجعنا ووقفنا مصدومين

واليوم راهي دالتكم

ومن الهموم جا وقتكم

عجلة الزمان دهستكم

تفكرتونا وكي بنالكم

طويلة المسافة بيناتنا

وحنا مغلوبين على أمرنا

ولحباب الي كذبو علينا

وحياتهم لجميلة غواتنا