سفر عبر طبق....شاركونا

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,766
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..


ما رايكم بالسفر لوجهة معروفة؟

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ساعدت البيئات المختلفة والمتعددة التي يعيش فيها الإنسان على تنوع الأكلات بين الأكلات الشعبية و أكلات التزين و موائد العائلات الجزائرية خاصة في معظم الأوقات تمنح كل منطقة طابعًا خاصًا بها


حيث تقوم فلسفة الطعام بشكلٍ أساسيّ على أنّ الطعام هو مرآة للفرد والمجتمع، حتى بات الكثيرون يستخدمون عباراتٍ مثل "قل لي ماذا تأكل، أقل لك من أنت"، أو "نحنُ ما نأكله" في كثيرٍ من أحاديثهم ونقاشاتهم.




اذ يساهم الطعام، كما يساهم كلٌّ من السفر والأصدقاء والكتب، في محاولتك لتغيير حياتك، جنبًا إلى جنب الكثير من الأشياء الأخرى. فقد ترى في الطعام فرصةً للهرب من تشوّش حياتك واضطرابها، أو بابًا لتعديل مزاجك السيء والابتعاد ولو قليلًا عن قلقلك، وقد يفتح لكَ إمكانية تجربةِ شيء جديدٍ لم تجرّبه من قبل، ما يعني أن وصلك بعوالم وتواريخ وقصص أشخاصٍ وحكاياتٍ عديدة ارتبطت بهذا الطبق أو ذاك.


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ولهذا في هذا الموضوع اردت ان تشاركوني بأطباق تذوقتموها لأول مرةأو أطباق تمنيتم معرفة طعمها

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كيفية المشاركة :

اسفل الموضوع
تضعون صورة الطبق الذي تودون تدوقه او تدوقتموه لأول مرة
إن أمكن اسمه + المنطقة او البلد الذي يشتهر بها + ورايكم في الطبق
معلومات عنه ان وجدت



Picsart_22-09-20_00-35-03-681.jpg

و في الآخيـــــر :

يمكن لطاولة طعامٍ واحدة أن تعبّر عنك حين تخذلك اللغة، وتجد نفسك غير جيّد في العثور على الكلمات والأحاديث، أو تتعثّر في تعبيرك عن نفسك ومشاعرك،

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آخر تعديل:
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,766
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
لتكون المشاركة 1 لي

اول طبق تمنيت تذوقه هو زفيطي

الزفيطي أو المهراس هي أكلة شعبية جزائرية تشتهر بها منطقة أولاد نايل وبوسعادة في عموم ولايتي المسيلة والجلفة.

images (21).jpeg

احببت تذوقه لان طعمه حار كما اعلم
خاصة هذوك الفلافل لي فوقه 😍

ثاني طبق ورق العنب او اليبرق

images (19).jpeg


الأول هو اليبرق، وهي كلمة تركية تعني ورق الأشجار ويكون محشوا بالأرز واللحم، أما الثاني فهو اليالنجي الذي يكون خاليا من اللحم، فيستخدم الأرز والخضراوات فقط

على فكرة ممكن طبخها لكن اختكم كسولة 😅

اخر طبق لي هو طبق الشخشوخة :

images (20).jpeg

الشخشوخة هي أكلة شعبية جزائرية مشهورة وخصوصا في مدينة قسنطينة ومدينة المسيلة ومدن الشرق الجزائري كباتنة وخنشلة وعنابة بسكرة وسطيف وحتى مدن السهوب كالجلفة والأغواط، تُطبخ في المناسبات خاصة الأعراس والأعياد وهي عبارة عن عجينة تخلط من القمح اللين والماء والملح تعجن جيدا ثم تقطع إلى قطع صغيرة وتفتح القطعة الصغيرة براحة اليد خاصة بترقيق العجائن وتطهى في إناء

الحمد لله تذوقت الشخشوخة هذي وهو طبق رائع


وفي الاخير انتظر مشاركاتكم كما لا انصح به اصحاب القلوب الضعيفة 😭




 
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