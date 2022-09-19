سفر عبر طبق....شاركونا

حيث تقوم فلسفة الطعام بشكلٍ أساسيّ على أنّ الطعام هو مرآة للفرد والمجتمع، حتى بات الكثيرون يستخدمون عباراتٍ مثل "قل لي ماذا تأكل، أقل لك من أنت"، أو "نحنُ ما نأكله" في كثيرٍ من أحاديثهم ونقاشاتهم.

اذ يساهم الطعام، كما يساهم كلٌّ من السفر والأصدقاء والكتب، في محاولتك لتغيير حياتك، جنبًا إلى جنب الكثير من الأشياء الأخرى. فقد ترى في الطعام فرصةً للهرب من تشوّش حياتك واضطرابها، أو بابًا لتعديل مزاجك السيء والابتعاد ولو قليلًا عن قلقلك، وقد يفتح لكَ إمكانية تجربةِ شيء جديدٍ لم تجرّبه من قبل، ما يعني أن وصلك بعوالم وتواريخ وقصص أشخاصٍ وحكاياتٍ عديدة ارتبطت بهذا الطبق أو ذاك.