سفر عبر طبق....شاركونا

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
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أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
ما رايكم بالسفر لوجهة معروفة؟
ساعدت البيئات المختلفة والمتعددة التي يعيش فيها الإنسان على تنوع الأكلات بين الأكلات الشعبية و أكلات التزين و موائد العائلات الجزائرية خاصة في معظم الأوقات تمنح كل منطقة طابعًا خاصًا بها
حيث تقوم فلسفة الطعام بشكلٍ أساسيّ على أنّ الطعام هو مرآة للفرد والمجتمع، حتى بات الكثيرون يستخدمون عباراتٍ مثل "قل لي ماذا تأكل، أقل لك من أنت"، أو "نحنُ ما نأكله" في كثيرٍ من أحاديثهم ونقاشاتهم.
اذ يساهم الطعام، كما يساهم كلٌّ من السفر والأصدقاء والكتب، في محاولتك لتغيير حياتك، جنبًا إلى جنب الكثير من الأشياء الأخرى. فقد ترى في الطعام فرصةً للهرب من تشوّش حياتك واضطرابها، أو بابًا لتعديل مزاجك السيء والابتعاد ولو قليلًا عن قلقلك، وقد يفتح لكَ إمكانية تجربةِ شيء جديدٍ لم تجرّبه من قبل، ما يعني أن وصلك بعوالم وتواريخ وقصص أشخاصٍ وحكاياتٍ عديدة ارتبطت بهذا الطبق أو ذاك.
ولهذا في هذا الموضوع اردت ان تشاركوني بأطباق تذوقتموها لأول مرةأو أطباق تمنيتم معرفة طعمها
كيفية المشاركة :
اسفل الموضوع
تضعون صورة الطبق الذي تودون تدوقه او تدوقتموه لأول مرة
إن أمكن اسمه + المنطقة او البلد الذي يشتهر بها + ورايكم في الطبق
معلومات عنه ان وجدت
و في الآخيـــــر :
يمكن لطاولة طعامٍ واحدة أن تعبّر عنك حين تخذلك اللغة، وتجد نفسك غير جيّد في العثور على الكلمات والأحاديث، أو تتعثّر في تعبيرك عن نفسك ومشاعرك،
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