الدرس الإفتتاحي للموسم الدراسي 2022 ـ 2023 تحت شعار دخول مدرسي في محيط نظيف

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,777
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- أرض الريحان
- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
الجزائر- انطلقت مند يوم الجمعة في حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية ومحيطها, تحت شعار" دخول مدرسي في محيط نظيف", تحضيرا لاستقبال التلاميذ وأعضاء الجماعة التربوية في أحسن الظروف, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة التربية الوطنية وعليه فإن الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي #2023/2022
للمحافظة على المدرسة ومحيطها في المراحل التعليمية الثلاث تحت شعار " دخول مدرسي في محيط نظيف "
عودة موفقة مكللة بالنجاح لأبنائنا التلاميذ
وفقكم الله
الجزائر- انطلقت مند يوم الجمعة في حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية ومحيطها, تحت شعار" دخول مدرسي في محيط نظيف", تحضيرا لاستقبال التلاميذ وأعضاء الجماعة التربوية في أحسن الظروف, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة التربية الوطنية وعليه فإن الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي #2023/2022
للمحافظة على المدرسة ومحيطها في المراحل التعليمية الثلاث تحت شعار " دخول مدرسي في محيط نظيف "
عودة موفقة مكللة بالنجاح لأبنائنا التلاميذ
وفقكم الله