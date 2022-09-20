لاتفشل بالارادة والعزيمة ممكن ( مجال Podcast )

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
السلام عليكم ورحمة الله.
بدأ البودكاست في أواخر عام 2004 من الجيل الثاني من الويب «ويب 2,0»؛ ولكن المقدرة على نشر وتوزيع الملفات الصوتية والمرئية كانت موجودة قبل الإنترنت. للبودكاست شعبية كبيرة في الدول الغربية، وتجد لها جماهير ومتابعين كثر، إما لانشغال الناس عن التلفاز أو لوجود محتوى أكبر قيمة وأكثر حرية على الإنترنت يقدمها متخصصون أو هواة.
تختلف مواضيع البودكاست وتتنوع حسب اختلاف وتنوع شخصيات واهتمامات المدونين، فهناك نوع من البودكاست تعنى بالسياسة أو الدين وأخرى بأخبار التقنية، وغيرها لتعلم لغة جديدة، أو للتحليل الاقتصادي، هناك بودكاست يتابع ألعاب الكمبيوتر، الطب، أو يهتم بالتصوير والفنون المختلفة، أو الأفلام وجديد الكتب، أو الأدب والرحلات حول العالم، أو حتى مذكرات شخصية، أو فقط للتسلية وتبادل النكت أو غيرها.
تجربة وموهبة من داخل منتدى اللمة الجزائرية تحتاج الى تحفيز وتشجيع والى ارادة وعزيمة مستمرة
عضو متميز من منتسبي المنتدى وفي محاولة وتجربة لصناعة محتوى باستعمال ملكة وموهبة الالقاء الصوتي للشعر والخواطر .
فاجئنا بموضوعه :
وطرح فيه بعض المقاطع الصوتية ( بودكاست ) التي أبدع فيها بالقاء بعض نصوص الاعضاء واخرى لشخصيات أدبية.
مارأيكم في الخامة الصوتية لـ space-cowboy
والالقاء ؟
وهل جربت سابقا هذه الفكرة لصناعة محتواك الخاص ؟ وماهي الصعوبات التي واجهتك او تواجهك حاليا ؟
بدأ البودكاست في أواخر عام 2004 من الجيل الثاني من الويب «ويب 2,0»؛ ولكن المقدرة على نشر وتوزيع الملفات الصوتية والمرئية كانت موجودة قبل الإنترنت. للبودكاست شعبية كبيرة في الدول الغربية، وتجد لها جماهير ومتابعين كثر، إما لانشغال الناس عن التلفاز أو لوجود محتوى أكبر قيمة وأكثر حرية على الإنترنت يقدمها متخصصون أو هواة.
تختلف مواضيع البودكاست وتتنوع حسب اختلاف وتنوع شخصيات واهتمامات المدونين، فهناك نوع من البودكاست تعنى بالسياسة أو الدين وأخرى بأخبار التقنية، وغيرها لتعلم لغة جديدة، أو للتحليل الاقتصادي، هناك بودكاست يتابع ألعاب الكمبيوتر، الطب، أو يهتم بالتصوير والفنون المختلفة، أو الأفلام وجديد الكتب، أو الأدب والرحلات حول العالم، أو حتى مذكرات شخصية، أو فقط للتسلية وتبادل النكت أو غيرها.
تجربة وموهبة من داخل منتدى اللمة الجزائرية تحتاج الى تحفيز وتشجيع والى ارادة وعزيمة مستمرة
space-cowboy
عضو متميز من منتسبي المنتدى وفي محاولة وتجربة لصناعة محتوى باستعمال ملكة وموهبة الالقاء الصوتي للشعر والخواطر .
فاجئنا بموضوعه :
أشعار مسموعة (باصوات الأعضاء)
وطرح فيه بعض المقاطع الصوتية ( بودكاست ) التي أبدع فيها بالقاء بعض نصوص الاعضاء واخرى لشخصيات أدبية.
مارأيكم في الخامة الصوتية لـ space-cowboy
والالقاء ؟
وهل جربت سابقا هذه الفكرة لصناعة محتواك الخاص ؟ وماهي الصعوبات التي واجهتك او تواجهك حاليا ؟