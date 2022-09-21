طفلي يبكي ويصرخ ولايتقبل المدرسة والمعلم

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
السلام عليكم ودخول مدرسي موفق للجميع أولياء وتلاميذ.
الاطفال في بداية الطور التحضيري والابتدائي مابين بكاء ونفور وصراخ وعويل و مقبل غير مدبر فرح ومسرور لا يعبئ بهذه الأمور .
في رايكم علاش كاين هذا الفرق الشاسع في كل دخول مدرسي بين طفل يثير الحيرة والمتاعب وطفل مريح متقبل للوضع والمكان الجديد ؟!
هل للتهيئة النفسية دخل في المسألة مثلا.
الاطفال في بداية الطور التحضيري والابتدائي مابين بكاء ونفور وصراخ وعويل و مقبل غير مدبر فرح ومسرور لا يعبئ بهذه الأمور .
في رايكم علاش كاين هذا الفرق الشاسع في كل دخول مدرسي بين طفل يثير الحيرة والمتاعب وطفل مريح متقبل للوضع والمكان الجديد ؟!
هل للتهيئة النفسية دخل في المسألة مثلا.