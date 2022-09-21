طفلي يبكي ويصرخ ولايتقبل المدرسة والمعلم

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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1 أوت 2008
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السلام عليكم ودخول مدرسي موفق للجميع أولياء وتلاميذ.

الاطفال في بداية الطور التحضيري والابتدائي مابين بكاء ونفور وصراخ وعويل و مقبل غير مدبر فرح ومسرور لا يعبئ بهذه الأمور .

في رايكم علاش كاين هذا الفرق الشاسع في كل دخول مدرسي بين طفل يثير الحيرة والمتاعب وطفل مريح متقبل للوضع والمكان الجديد ؟!

هل للتهيئة النفسية دخل في المسألة مثلا.



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