أ كنت حبيبي



ا كنت حبيبي فخذني إليك



وخذ وجنتاي إلى وجنتيك

وضمني حتى يئنّ شهيقي



فتزفر روحي إلى راحتيك

وكن لي دباجا يلفه زندك

وعقده محكم في ساعديك

لانّ ضراما بصدري تجلّى

سعيرا يسير إلى ناظريك

واحلم فيهما أني شقيه



وانك ترنو مطيعا إليّ

واني بقلبك وردة عشق

تفتح نورها مثل الثريّا

وكنت نديم السها والقوافي

وكنت لخلي حبا أبيّا

ويزأر صدري لفح تليث



يزيد اشتياقي كيا فكيّا

لصوت وليف دعاني إليه

فأقسمت ربي أني وفيه

أين وصال حبيبا سباني؟

تراه نساني بقلب رضيا؟

تراك حبيبي؟ فخذني إليك

هجيرك أوفى الي المنية



بقلم ( حجايجي سها)