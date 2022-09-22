العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ثانية متوسط

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,811
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
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بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار و مشرفي منتدى اللمة

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..

نقدم لكم دروس
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 2م
كل ميدان برابط تحميل مباشر



دروس الميدان 1:المادة وتحولاتها للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز جزاه الله خيرا


drive.google.com

دروس ميدان المادة وتحولاتها للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز.pdf

drive.google.com drive.google.com



دروس الميدان 2:الظواهر الميكانيكية/الفيزياء للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز


drive.google.com

دروس الميدان 2:الظواهر الميكانيكية للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز.pdf

drive.google.com drive.google.com


دروس الميدان 3:الظواهر المغناطيسية /الفيزياء للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز



drive.google.com

دروس الميدان 3:الظواهر المغناطيسية /الفيزياء للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز.pdf

drive.google.com drive.google.com




 
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