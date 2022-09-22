العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ثانية متوسط

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,811
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- أرض الريحان
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ
أعضاء و زوار و مشرفي منتدى اللمة
طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية
تحية طيبة للجميع ..
نقدم لكم دروس
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 2م
كل ميدان برابط تحميل مباشر
دروس الميدان 1:المادة وتحولاتها للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز جزاه الله خيرا
دروس الميدان 2:الظواهر الميكانيكية/الفيزياء للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز
دروس الميدان 3:الظواهر المغناطيسية /الفيزياء للسنة الثانية متوسط من اعداد الاستاذ مسطاري عبد المعز