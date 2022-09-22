الحوش الجلفاوي الأسطوري

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,903
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذه صورة لـ {الحوش الجلفاوي المشهور}



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وهو حوش لأخت من ولاية الجلفة لديها صور كثيرة له_وهو يروي قصص وجلسات السمر الصيفية!
كم من حكاية قيلت بين جدران هذا المكان الرائع....
كم من ابتسامة ..كم من ضحكة. كم من قعدة .. فهو يختصر لمة عائلة نايلية جزائرية أصيلة.

{تحية كبيرة لصاحبة الحوش الاسطوري المشهور }

وأنتن هل تحبون مثل هذه البيوت؟
التي بها حوش
 
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