الحوش الجلفاوي الأسطوري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





هذه صورة لـ {الحوش الجلفاوي المشهور}

وهو حوش لأخت من ولاية الجلفة لديها صور كثيرة له_وهو يروي قصص وجلسات السمر الصيفية!

كم من حكاية قيلت بين جدران هذا المكان الرائع....

كم من ابتسامة ..كم من ضحكة. كم من قعدة .. فهو يختصر لمة عائلة نايلية جزائرية أصيلة.

وأنتن هل تحبون مثل هذه البيوت؟

التي بها حوش

{تحية كبيرة لصاحبة الحوش الاسطوري المشهور }