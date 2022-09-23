أسماء بنات و أولاد للتسمية .... إختر أسم مولودك من هنا .

D

dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,158
النقاط
591
محل الإقامة
من غادي
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

مساحة مخصصة لجمع اكبر كم من اسماء الاطفال حديثي الولادة للتسمية ليكون الموضوع كمرجع للزوار والاعضاء لمن يبحث عن مسميات للاطفال

نرجو المساهمة

أسماء الرسل و الأنبياء :
آدم . شيث .ادريس . نوح .هود . صالح . لوط .إبراهيم .شعيب .إسماعيل .إسحاق. يونس .يعقوب . يوسف .أيوب .موسى .هارون .يوشع .الياس . داوود .سليمان . يحي . زكريا . عيسى . محمد.

أسماء مختارة من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم
ضرار .سعد . معاذ . حسان . سعيد. زيد . سهيل. صهيب.حذيفة.أسامة .أسد . سالم.سلمان .سنان . أسعد .سليم .أسيد .أنس .سفيان. أنيس . بلال . البراء . باذان .تمام .ثابت.سارية . رفاعة . زاهر . زياد .ثمامة .ثوبان . جابان .ذكوان .رافع .جبير . جرير .خلاد.حكيم. خباب .خبيب .حبان .خداش .شداد.شرحبيل .يزيد . ياسر. شقران .شماس .صفوان .ضِمام .طارق . طلحة . عامر .عباد. عقيل. عقبة .نافع . وائل . واقد . وديعة .عكاشة . عمران .عكرمة . العلاء .هشام . مجزأة .غسان . غالب . فيروز .كلثوم . لبيد .لقمان . فراس . الفضل . قيس . يعلى .

أسماء مختارة من أسماء الصحابيات رضوان الله عليهن .

آسية .أروى . أسماء . أمامة . أميمة .أدام . الشيماء .بادية .بحينة . بريرة .بسرة . بهية . تماضر .جمانة .جويرية .ثويبة .حسنة .حبيبة . حواء . خالدة . حواء . خولة . رفيدة . رملة . زينب .سفانة . سلمى .سمية . سيرين .عاتكة . لبابة .لميس . ليلى .مارية .ميمونة . نائلة . هالة .صفية . نسيبة . هند . آمنة .
 
D

dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,158
النقاط
591
محل الإقامة
من غادي
الجنس
ذكر
للبنات .

أسيدة .باهلة . بثينة .بسمة .حسناء . حسنة .عفراء .رباب . رزان . سلافة . ريحانة .ترتيل . عفاف . إستبرق . دنى . دانية .إشراق . أشواق . سبا . خلود . ريحان . مارية . سنا .عالية . بتول . هاجر . غفران . أبرار . آثار . إسراء . إشراق . أفنان . إكرام . أنعام . أنفال .آية . إيمان . إيلاف . أحلام . براءة . بروج .بشرى . جهاد . جنات . حنان . روضة . زكية .سجود . أميرة . سجى . سلوى . صفاء . فردوس . نرجس . كوثر. أماني . إيلاف . رغد .سجى . أيناس
 
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