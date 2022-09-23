أسماء بنات و أولاد للتسمية .... إختر أسم مولودك من هنا .

السلام عليكم ورحمة الله



مساحة مخصصة لجمع اكبر كم من اسماء الاطفال حديثي الولادة للتسمية ليكون الموضوع كمرجع للزوار والاعضاء لمن يبحث عن مسميات للاطفال



نرجو المساهمة



أسماء الرسل و الأنبياء :

آدم . شيث .ادريس . نوح .هود . صالح . لوط .إبراهيم .شعيب .إسماعيل .إسحاق. يونس .يعقوب . يوسف .أيوب .موسى .هارون .يوشع .الياس . داوود .سليمان . يحي . زكريا . عيسى . محمد.



أسماء مختارة من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم

ضرار .سعد . معاذ . حسان . سعيد. زيد . سهيل. صهيب.حذيفة.أسامة .أسد . سالم.سلمان .سنان . أسعد .سليم .أسيد .أنس .سفيان. أنيس . بلال . البراء . باذان .تمام .ثابت.سارية . رفاعة . زاهر . زياد .ثمامة .ثوبان . جابان .ذكوان .رافع .جبير . جرير .خلاد.حكيم. خباب .خبيب .حبان .خداش .شداد.شرحبيل .يزيد . ياسر. شقران .شماس .صفوان .ضِمام .طارق . طلحة . عامر .عباد. عقيل. عقبة .نافع . وائل . واقد . وديعة .عكاشة . عمران .عكرمة . العلاء .هشام . مجزأة .غسان . غالب . فيروز .كلثوم . لبيد .لقمان . فراس . الفضل . قيس . يعلى .



أسماء مختارة من أسماء الصحابيات رضوان الله عليهن .



آسية .أروى . أسماء . أمامة . أميمة .أدام . الشيماء .بادية .بحينة . بريرة .بسرة . بهية . تماضر .جمانة .جويرية .ثويبة .حسنة .حبيبة . حواء . خالدة . حواء . خولة . رفيدة . رملة . زينب .سفانة . سلمى .سمية . سيرين .عاتكة . لبابة .لميس . ليلى .مارية .ميمونة . نائلة . هالة .صفية . نسيبة . هند . آمنة .