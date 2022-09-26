للذكرى......سارقوا الأرزاق

السلام عليكم ورحمة القله وبركاته



للذكرى...ستكون موايعي اخيرا ذكرى بينكم أتمنى ان لا يحذفها أحد ..دعواتكم بالشفاء



أحبائي أعضاء المنتدى دائما أتمنى أن تذكروني بالخير والدعاء ولا تنسوني واستسمحكم عن أي خطأ بدر مني حاضركم وغائبكم سامحوني





فكرت اليوم أن اكتب وجاءتني فكرة موضوع



سارقوا الأرزاق المحترمون...



مستغربون أنتم مابيها ليليا هل من سارق محترم سأجيبكم .....

الكثير منكم لاحظ ظاهرة تواجد محلات متشابهة جنب بعضها أو أحد أجر محل وصاحب محل قام بمهنة ونجح يقوم الأول بطرده ليقوم بنفس المشروع وفي نفس المكان هؤلاء بالنسبة لي هم السارقون المحترمون ....



إمرأة ماكثة بالبيت تحترف صناعة حلويات أو خياطة أو أي مشروع صغير تسمع الجارة طبعا فورا تقوم باحتراف نفس المهنة مع سرقة الزبائن ...أدري لقول كل انسان قسم الله له رزقه لكن لنا تفس الرزق نفس المهنة وفي توقيت مغاير بعدما ترى اقبال الناس على ذاك الأمر تقطع رزق انسان لتسترزق أنت...



جاري حلاق افتح محل حلاقة ...صديقي محل مستلزمات النساء غدا افتح الى جانبه ونفس نوع المهنة. .

لما هاته الأنلنية لما هذا الحسد ألف مشؤوع موجود والف فكرة وألف طريقة للرزق لما كل سنة نائم وعندما ترى جار أو صديق نجح تنهض من سباتك لتسرق رزقه بكل احترام





ظاهرة طغت كثيرا للأسف ربما بنسبة ما ساهمت في ركود الاقتصاد في بلدية ما ترى البيع متوقف لانك تجد نفس النحلات متجاورة



ما رأيكم فيما طرحت



وشكرا انا جد متعبة فقط اردت ان اكتب



دعواتكم ​