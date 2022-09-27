الجزائر v نيجريا .......مباراة ودية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,937
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ ب

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير




سيكون عشاق المنتخب الوطني على موعد مع متابعة مواجهة نيجيريا اليوم بداية من الساعة الثامنة بملعب ميلود هدفي بوهران.

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الجزائر
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ضد نيجيريا

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الثلاثاء

2022/09/27

على الساعة 20:00

توقيت الجزائر


القناة الناقلة
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المنتخب الجزائري

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أبرز لاعبيه

رياض محرز

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يوسف بلايلي

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اسماعيل بن ناصر

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مدرب المنتخب الوطني

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جمال بلماضي من مواليد 25 مارس 1976، هو لاعب كرة قدم جزائري دولي سابق كان يلعب في خط وسط الملعب قبل أن يصبح مدربًا. في 2 أغسطس 2018، تولى بلماضي تدريب منتخب الجزائر لكرة القدم خلفا للمدرب رابح ماجر. ونجح مع المنتخب الجزائري في الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019. كما أصبح أول مدرب عربي وأفريقي ترشحه الفيفا لنيل جائزتها لأفضل مدرب رجال 2019.، أفضل مدرب في العالم لسنة 2021 من موقع غول العالمي .


منتخب نيجيريا

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من أبرز لاعبيه


فيكتور اوسيمين

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اليكس ايوبي
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ويلفريد نديدي



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مدرب المنتخب



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جوزيه بيزيرو (المولود في 4 أبريل 1960 في البرتغال) هو مدرب كرة قدم يدرب حاليًا منتخب نيجيريا. عُرف بأنه كان مساعدًا لكارلوس كيروش خلال فترة تدريبه في ريال مدريد، وكمدرب لسبورتنغ لشبونة الذي بلغ معه نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 05–2004 ولكنه خسر أمام نادي سيسكا موسكو.




قبل اللقاء بسويعات اردنا نطرح بعض الأسئلة


1- كيف ترى اللقاء من الناحية الفنية ؟
...................................
2- ما هي التشكيلة المتوقعة لهذه المباراة ؟
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3 - توقعاتك لسيناريو ونتيجة المباراة ؟
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سيكون النقل لمجريات المبارات في نفس الموضوع



.......

اهلا وسهلا بكم

 
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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,937
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى

- كيف ترى اللقاء من الناحية الفنية ؟
..سيكون اللقاء شيق و مفتوح لكل الإجتماعات وان شاء الله السيطرة لفريقنا الوطني

2- ما هي التشكيلة المتوقعة لهذه المباراة ؟
التشكيلة سوف تتغير مقابل المبارة الاولى

3 - توقعاتك لسيناريو ونتيجة المباراة ؟
النتيجة ان شاء الله فوز لفريقنا الوطني

مساحة حرة :..التوفيق لفريقنا الوطني ومبارة جميلة ان شاء الله
 
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