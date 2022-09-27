الجزائر v نيجريا .......مباراة ودية

مدرب المنتخب الوطني

جمال بلماضي من مواليد 25 مارس 1976، هو لاعب كرة قدم جزائري دولي سابق كان يلعب في خط وسط الملعب قبل أن يصبح مدربًا. في 2 أغسطس 2018، تولى بلماضي تدريب منتخب الجزائر لكرة القدم خلفا للمدرب رابح ماجر. ونجح مع المنتخب الجزائري في الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019. كما أصبح أول مدرب عربي وأفريقي ترشحه الفيفا لنيل جائزتها لأفضل مدرب رجال 2019.، أفضل مدرب في العالم لسنة 2021 من موقع غول العالمي .