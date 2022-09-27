27سبتمبر 2013 الى يومنا 27 سبتمبر 2022

Bouchra zarat

Bouchra zarat

::ممرضة::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,319
النقاط
851
العمر
26
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم حبابي ياأهل اللمة يا العائلة الثانية المنتدى التي عشت فيه طفولتي سجلت فيه سنة 27 سبتمبر 2013 كان عمري 17 سنة والان عمري 26 سنة حقا مرت بسرعة تعرفت على أناس ماشاء الله حتى الان في تواصل معهم وهناك من انقطع التواصل معه والحمدلله المنتدى الوحيد المسجلة فيه منقدرش نسجل في أخر منتدى نحس روحي خنته ههههه ربيت عليه الكبدة وراكم كي خوتي والله نبغيكم ربي يحفظكم ويخلينا للبعض
أختكم في الله بشرى 💜


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Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,533
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
ياسيدي معرفة خير ان شاء الله رانا كامل من الهند القديم بصح كيفاه ما كنتش نعرفك ،واش كان اسمك القديم .
 
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