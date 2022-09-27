27سبتمبر 2013 الى يومنا 27 سبتمبر 2022

السلام عليكم حبابي ياأهل اللمة يا العائلة الثانية المنتدى التي عشت فيه طفولتي سجلت فيه سنة 27 سبتمبر 2013 كان عمري 17 سنة والان عمري 26 سنة حقا مرت بسرعة تعرفت على أناس ماشاء الله حتى الان في تواصل معهم وهناك من انقطع التواصل معه والحمدلله المنتدى الوحيد المسجلة فيه منقدرش نسجل في أخر منتدى نحس روحي خنته ههههه ربيت عليه الكبدة وراكم كي خوتي والله نبغيكم ربي يحفظكم ويخلينا للبعضأختكم في الله بشرى