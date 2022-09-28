أقوى إحترام هو إحترام الذات

يعدّ إحساس الإنسان بالرغبة الداخلية في السيطرة على حياته من العوامل المهمّة للصحّة النفسية؛ فعلى الفرد أن يحدّد حقوقه وأولوياته، وأن يتمكّن من قول "لا" للأشياء التي لا يريدها دون الشعور بالذنب ، وأن يتمكّن من حماية نفسه من الأذى، واختيار العلاقات الصحيحة، وخلق السعادة، إذ إنّ تقدير الذات، وتقديم الرعاية الجيّدة للنفس ستمكّن الفرد من احترام نفسه، والصدق مع الآخرين، وبالتالي احترامهم له