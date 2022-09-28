اليوم 28/9/2022 هو يوم الصمت الذي يسبق انتخابات مجلس الأمه الكويتي غدا 29/9/2022، فغدا بحول الله سيكون يوم إختيار الشعب الكويتي لممثليه في مجلس الأمه حيث يختار الشعب 50 نائبا لعموم الدوائر الانتخابيه الخمس لكل دائره عشرة اعضاء وهذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها على ضؤ الخطاب الاميري الذي تعهد فيه بعدم تدخل الحكومه في الانتخابات لأول مره كما تعهد سموه حفظه الله بعدم تدخل الحكومه بإختيار رئيس المجلس وما نلمسه كمواطنين من عودة الكويت كما كانت في الستينيات من القرن الماضي وحتى اواخر الثمانينيات لان كويت بعد الغزو تغيرت كثيرا واصاب الفساد مفاصل الدوله اليوم نحن في عهد جديد ورؤى جديده ونسأل الله التوفيق …