القراءة والإطلاع المستمر في مجالك

هدف صُناع المحتوى دائمًا، هو تحقيق معادلة ” المحتوى المميز + تفاعل الجمهور”. وهذا لن يتحقق إلا إذا كان المحتوى يقدم قيمة وفائدة للجمهور. ولتحقيق ذلك يجب عليك أن تكون دائمًا على دراية وإطلاع، بكل ما يتعلق بمجال المحتوى الذي تُقدمه. والإطلاع هنا لا نقصد به مجرد معرفة معلومات حول موضوع المحتوى، ولكن الوصول لأحدث المعلومات والتحديثات في المجال أول بأول. وهذا يضعه في موقف أفضل، لفهم السياق وراء كل التحديثات في المجال، لصناعة محتوى يُناسب عقلية الجمهور المستهدف طوال الوقت.