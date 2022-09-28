ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- بشار
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي، سنقدم لكم اليوم
تمرينين مقترحين في المتتاليات الحسابية مع الحل
مادة الرياضيات بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي.
_شعبة تسيير و اقتصاد ⏱
_الشعب الادبية
لا تنسونا من صالح دعواتكم
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