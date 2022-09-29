⚽️ بريست الفرنسي يعلن رسميا فسخه لعقده مع يوسف بلايلي 👇

أعلن اليوم الخميس، نادي براست الفرنسي، عن فسخ عقد لاعبه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.



وحسب بيان الفريق الفرنسي، فإن طلب فسخ العقد، جاء بطلب من اللاعب للمدير الرياضي لنادي براست جريجوري لورينزي.



كما صرح المدير الرياضي لفريق براست في هذا الصدد:”بلايلي لم يلقى راحته مع الفريق، خاصة وأنه بعيد عن عائلته”.



كما أضاف المتحدث:” كان من الصعب على بلايلي الإستمرار مع الفريق و إتفقنا على إنهاء التعاون الذي يوجد بيننا”.



وتابع المتحدث:”كل ماقيل في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة لا تهمنا، والأهم وفوق كل إعتبار هو حالة الفريق”.



كما تمنى نادي براست التوفيق للاعب الخضر بلايلي، في بقية مشواره، بعد أن تم فسخ العقد الذي يجمعه مع براست لغاية جوان 2023.