الدرس الأول : وصايا و توجيهات إبن الوردي نص أدبي

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~...
الدرس الأول في الأدب العربي شعبة علوم تجريبية : وصايا وتوجيهات لابن الوردي
202 / 2023
اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم لي ولصاحبة الكراس بالنجاح في هذا العام في شهادة الباكلوريا
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~...
الدرس الأول في الأدب العربي شعبة علوم تجريبية : وصايا وتوجيهات لابن الوردي
202 / 2023
اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم لي ولصاحبة الكراس بالنجاح في هذا العام في شهادة الباكلوريا