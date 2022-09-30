الدرس الأول : وصايا و توجيهات إبن الوردي نص أدبي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,073
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~...


الدرس الأول في الأدب العربي شعبة علوم تجريبية : وصايا وتوجيهات لابن الوردي
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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم لي ولصاحبة الكراس بالنجاح في هذا العام في شهادة الباكلوريا

 
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