ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ م
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~...
ملخص دروس الشريعة الفصل الأول للثانية ثانوي
♦تلخيص درس : الشريعة الإسلامية و خصائصها
✔-تعريفها : هي أحكام شرعية مكلفة للإنسان
✔-خصائصها
-الربانية /الشريعة منزلة من الرب قال تعالى (تنزيل من رب العالمين)
-الشمولية / الشريعة تهتم و تشمل جميع مجالات الانسان
-العالمية/ الشريعة رسالة للعالم أجمع قال تعالى (وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين )
-الوسطية / الشريعة تنبذ الافراط و التقصير فدين الله دين اعتدال
-اليسر و رفع الحرج / تراعي لقدرة الانسان قال تعالى( لا يكلف الله نفسا الا وسعها)
-المثاليةوالواقعية/ تهتم الشريعة بالواقع الحياة
-الثبات والمرونة / احكام تتغير حسب اقتضاء المصلحة واحكام ثابتةتلخيص
♦ تلخيص درس (علم التفسير )
✔ لغة: البيان والإظهار
اصطلاحا: عملية عقلية لفهم كتاب الله و استخراج احكام الشرعية
✔ انواعه
تفسير المأثور: هو تفسير صحيح منقول من القرآن والسنة و الصحابة
✔شروطه :
-تفسير قران بالقران : (تفسير آية بآية)
-تفسير القرآن بالسنة: ( تفسير آية بحديث نبوي)
-تفسير قرآن بأقوال صحابة :أي ( تفسير آية بأقوال الصحابة)
تفسير بالرأي: تفسير يقوم على الأجتهاد(التدبر و الدراية)
✔شروطه:
أن يعتمد على التفسير بالمأثور و علوم اللغة العربية مثل( علم النحو الصرف البلاغة الاشتقاق)
♦تلخيص درس (الفطرة الإنسانية بين الاستقامة و الإنحراف)
✔_ اهتداء الفطرة الإنسانية إلى خالقها :
أي إنسان على وجه الأرض خلقه الله تعالى مسلماً مؤمنا به وهذه هي الفطرة الإنسانية (الإيمان بالله )
✔_عوامل إيقاظ الفطرة (الإيمان)
1ارسال الرسل منذرين و مبشرين :تذكير الناس بتوحيد لله وعبادته
2العلماء و الدعاة :العلماء ورثة الأنبياء و علمهم النافع الذي يدعو للحق
3التدبر في الآيات القرآنية و الكونية : حث القرآن على استخدام العقل التدبر قال تعالى {أفلا يتدبرون القرآن}. {أفلا يعقلون}
✔نتائج انحراف الفطرة :
الفساد و فقدان الأمة توازنها
♦ تلخيص درس ( الغزو الثقافي)
✔مفهومه: عملية استيلاء دولة على دولة لأجل دمج ثقافتها (الدينية و الاجتماعية و العلمية و السياسة....)
✔_عواملها (أسبابها):
ضعف التربية
التقليد الأعمى
الوسائل الحديثة الغربية
✔_مظاهرها :
-الطعن في العقيدة لتشويه دين الإسلام
-ترويج وسائل وتطبيقات وألعاب تهدف الإنحراف
✔_ الوقاية منها:
-الثبات على الدين
_نشر العلم النافع
_ الدفاع عن الحق
بالتوفيق
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ م
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~...
ملخص دروس الشريعة الفصل الأول للثانية ثانوي
♦تلخيص درس : الشريعة الإسلامية و خصائصها
✔-تعريفها : هي أحكام شرعية مكلفة للإنسان
✔-خصائصها
-الربانية /الشريعة منزلة من الرب قال تعالى (تنزيل من رب العالمين)
-الشمولية / الشريعة تهتم و تشمل جميع مجالات الانسان
-العالمية/ الشريعة رسالة للعالم أجمع قال تعالى (وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين )
-الوسطية / الشريعة تنبذ الافراط و التقصير فدين الله دين اعتدال
-اليسر و رفع الحرج / تراعي لقدرة الانسان قال تعالى( لا يكلف الله نفسا الا وسعها)
-المثاليةوالواقعية/ تهتم الشريعة بالواقع الحياة
-الثبات والمرونة / احكام تتغير حسب اقتضاء المصلحة واحكام ثابتةتلخيص
♦ تلخيص درس (علم التفسير )
✔ لغة: البيان والإظهار
اصطلاحا: عملية عقلية لفهم كتاب الله و استخراج احكام الشرعية
✔ انواعه
تفسير المأثور: هو تفسير صحيح منقول من القرآن والسنة و الصحابة
✔شروطه :
-تفسير قران بالقران : (تفسير آية بآية)
-تفسير القرآن بالسنة: ( تفسير آية بحديث نبوي)
-تفسير قرآن بأقوال صحابة :أي ( تفسير آية بأقوال الصحابة)
تفسير بالرأي: تفسير يقوم على الأجتهاد(التدبر و الدراية)
✔شروطه:
أن يعتمد على التفسير بالمأثور و علوم اللغة العربية مثل( علم النحو الصرف البلاغة الاشتقاق)
♦تلخيص درس (الفطرة الإنسانية بين الاستقامة و الإنحراف)
✔_ اهتداء الفطرة الإنسانية إلى خالقها :
أي إنسان على وجه الأرض خلقه الله تعالى مسلماً مؤمنا به وهذه هي الفطرة الإنسانية (الإيمان بالله )
✔_عوامل إيقاظ الفطرة (الإيمان)
1ارسال الرسل منذرين و مبشرين :تذكير الناس بتوحيد لله وعبادته
2العلماء و الدعاة :العلماء ورثة الأنبياء و علمهم النافع الذي يدعو للحق
3التدبر في الآيات القرآنية و الكونية : حث القرآن على استخدام العقل التدبر قال تعالى {أفلا يتدبرون القرآن}. {أفلا يعقلون}
✔نتائج انحراف الفطرة :
الفساد و فقدان الأمة توازنها
♦ تلخيص درس ( الغزو الثقافي)
✔مفهومه: عملية استيلاء دولة على دولة لأجل دمج ثقافتها (الدينية و الاجتماعية و العلمية و السياسة....)
✔_عواملها (أسبابها):
ضعف التربية
التقليد الأعمى
الوسائل الحديثة الغربية
✔_مظاهرها :
-الطعن في العقيدة لتشويه دين الإسلام
-ترويج وسائل وتطبيقات وألعاب تهدف الإنحراف
✔_ الوقاية منها:
-الثبات على الدين
_نشر العلم النافع
_ الدفاع عن الحق
بالتوفيق