تعتبر الثقافة العامة واحدة من المعايير التي تحدد شخصية الإنسان، والتي تحدد مدى ملاءمته دوناً عن غيره للقيام بأعمال معينة؛ ذلك أن تنوع الثقافة لدى الإنسان وعدم انحصارها في مجال التخصص من الأمور التي تعطي انطباعاً حسناً عن الشخص، فالآخرون ممن يتعاملون مع هذا الشخص سيلعمون تماماً أن له فضولاً معرفياً كبيراً، وأنه يمكن الاعتماد عليه كونه يسعى على الدوام إلى زيادة حصيلته المعرفية، وتعلم كل ما هو جديد ومفيد تتنوع موضوعات الثقافة العامة بشكل كبير، وهذا ما جعل هذا المصطلح من المصطلحات الفضفاضة التي قد تحمل في ثناياها كل شيء، واليوم وبفضل التقدم التقني الهائل، فقد صار الحصول على الثقافة العامة والمعلومات العامة موضوعاً سهلاً، بحيث يمكن لأي شخص، ومهما كان وقته ضيقاً أن يحصل على المعلومات التي يريدها بضغطة زر فقط، فقد فتحت أبواب المعرفة، وصارت متاحة للجميع، وفيما يلي بعض أبرز وأهم موضوعات الثقافة العامة التي تعتبر من الأمور الواجب معرفتها بالنسبة للعرب بشكل خاص، ولسائر الأعراق بشكل عام.