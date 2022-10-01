تحضير أول نص في القراءة للسنة الأولى متوسط

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,094
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~....




🔴الأولىمتوسط
تحضير أول نص في القراءة للسنة الأولى متوسط، مع شرح المفردات و الأفكار الأساسية و الفكرة العامة.
شارك المنشور ليستفيد الجميع.


بارك الله في صاحب العمل

FB_IMG_1664623147594.jpgFB_IMG_1664623149933.jpgFB_IMG_1664623152721.jpgFB_IMG_1664623155616.jpgFB_IMG_1664623158286.jpg



بالتوفيق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top