ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
الأولىمتوسط
تحضير أول نص في القراءة للسنة الأولى متوسط، مع شرح المفردات و الأفكار الأساسية و الفكرة العامة.
شارك المنشور ليستفيد الجميع.
بارك الله في صاحب العمل
بالتوفيق
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
الأولىمتوسط
تحضير أول نص في القراءة للسنة الأولى متوسط، مع شرح المفردات و الأفكار الأساسية و الفكرة العامة.
شارك المنشور ليستفيد الجميع.
بارك الله في صاحب العمل
بالتوفيق