هذا هو موعد العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022-2023 عااااجل





- عطلة الخريف الخميس 27 أكتوبر إلى الأحد 6نوفمبر

- عطلة الشتاء الخميس 22 ديسمبر إلى الأحد 8 جانفي

- عطلة الربيع الخميس 23 مارس إلى الأحد 9 أفريل

- عطلة الصيف الثلاثاء 4 جويلية 2023 . ​