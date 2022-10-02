بلايلي يخرج عن صمته ويرد بقوة على الشائعات !

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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خرج سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عن صمته بعد رحيله عن فريقه، ستاد بريست 29 الفرنسي.


ابن ولاية وهران ومن خلال بيان نشره عبر صفحة الاتحاد الجزائري لكرة القدم قال:”لقد تمت عملية رحيلي عن بريست في إطار طبيعي، ووفق احترام تام لبنود العقد”.

كما أضاف، بلايلي:”بعض الأطراف حاولت جاهدة لتشويه صورتي من خلال تزييف الحقائق”.

قبل أن يختم:”أنفي بشكل قاطع ما تم ترويجه مؤخرا على لساني بشأن التهجم على الإعلام القطري”.


وذا مع جاء في بيان الاتحاد

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