سلاسل محاسبة مالية1 مع الحل سنة أولى جامعي علوم إقتصادية.

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,160
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***


نقدم لكم


سنة أولى جامعي علوم إقتصادية. سلاسل محاسبة مالية1 مع الحل

السلسلة الأولى : الميزانية
رابط السلسلة
drive.google.com

السلسلة رقم 1.pdf

drive.google.com drive.google.com

السلسلة الثانية : المخزونات TVA
رابط السلسلة
drive.google.com

السلسلة رقم 2.pdf

drive.google.com drive.google.com

السلسة الثالثة : التسبيقات و المردودات
رابط السلسة
drive.google.com

السلسلة رقم 3.pdf

drive.google.com drive.google.com
السلسة الرابعة : التخفيضات
رابط السلسة
drive.google.com

السلسلة رقم 4.pdf

drive.google.com drive.google.com
السلسة الخامسة : الاغلفة المتداولة
رابط السلسة
drive.google.com

السلسلة رقم 5.pdf

drive.google.com drive.google.com
السلسلة السادسة : الاوراق التجارية
رابط السلسة
السلسلة رقم 6.pdf
 
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