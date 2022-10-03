طارت بالمكسرات و الكراميل

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
طارت بالمكسرات و الكراميل
المكونات
250 غرام دقيق
125 غرام زبدة
1 بيض
2 معالق سكر بودرة
فانيلا
رشة ملح
للتزيين ، كراميل و مكسرات
1 -نفرك الزبدة مع الدقيق ثم نضيف البيضة ونجمع العجين بدون عجن
2 - نلف العجين في بلاستيك و نضعه في الثلاجة نصف ساعة ترتاح
3 - نخرج العجين من الثلاجة ونفرده في قوالب التارت
4- نثقبهم بالشوكة ثم نخبزهم على 180 مدة ربع ساعة
5 -نزین میني تارت بالكراميل و المكسرات أو حسب الرغبة

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