حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 542
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- 1,051
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
طارت بالمكسرات و الكراميل
المكونات
250 غرام دقيق
125 غرام زبدة
1 بيض
2 معالق سكر بودرة
فانيلا
رشة ملح
للتزيين ، كراميل و مكسرات
1 -نفرك الزبدة مع الدقيق ثم نضيف البيضة ونجمع العجين بدون عجن
2 - نلف العجين في بلاستيك و نضعه في الثلاجة نصف ساعة ترتاح
3 - نخرج العجين من الثلاجة ونفرده في قوالب التارت
4- نثقبهم بالشوكة ثم نخبزهم على 180 مدة ربع ساعة
5 -نزین میني تارت بالكراميل و المكسرات أو حسب الرغبة
المكونات
250 غرام دقيق
125 غرام زبدة
1 بيض
2 معالق سكر بودرة
فانيلا
رشة ملح
للتزيين ، كراميل و مكسرات
1 -نفرك الزبدة مع الدقيق ثم نضيف البيضة ونجمع العجين بدون عجن
2 - نلف العجين في بلاستيك و نضعه في الثلاجة نصف ساعة ترتاح
3 - نخرج العجين من الثلاجة ونفرده في قوالب التارت
4- نثقبهم بالشوكة ثم نخبزهم على 180 مدة ربع ساعة
5 -نزین میني تارت بالكراميل و المكسرات أو حسب الرغبة