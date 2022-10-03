طارت بالمكسرات و الكراميل

250 غرام دقيق125 غرام زبدة1 بيض2 معالق سكر بودرةفانيلارشة ملح، كراميل و مكسرات1 -نفرك الزبدة مع الدقيق ثم نضيف البيضة ونجمع العجين بدون عجن2 - نلف العجين في بلاستيك و نضعه في الثلاجة نصف ساعة ترتاح3 - نخرج العجين من الثلاجة ونفرده في قوالب التارت4- نثقبهم بالشوكة ثم نخبزهم على 180 مدة ربع ساعة5 -نزین میني تارت بالكراميل و المكسرات أو حسب الرغبة