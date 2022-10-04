ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إجراء المراجعة الشاملة والتدقيق في القوائم الإسمية للمستفيدين من منحة البطالة.
وحسب المراسلة الموجهة إلى رؤساء الفروع الولائية للتشغيل بالتواصل مع رؤساء الملاحق المحلية للتشغيل، فقد أمرت بإخطار كل المستفيدين من منحة البطالة بأن الإلتحاق والتسجيل بمراكز التكوين يكون بداية من الأحد 2 أكتوبر إلى غاية 16 من نفس الشهر. كما سيتم تسجيل لفئات الأطوار الثلاثة ومادونهم. ويشمل التأهيل جميع المستفيدين دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة. مشيرة إلى أنه يوجد مقاعد بيداغوجية كافية.
أما على المستوى المركزي، وفيما يخص الطلبة الجامعيين فإن عملية المراجعة كانت شاملة لكل الطلبة. وسيتم تعويض هذه الفئة خلال الأشهر القادمة. مضيفا أن كل طالب لا يزال يزاول دراسته أثناء إستفادته من جهاز منحة البطالة لهذه السنة الدراسية الحالية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. داعية كافة الطلبة المعنيين بالتقرب من مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لتسوية وضعيتهم ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
وأشارت الإرسالية، أنه وعلى المستوى الإقطاعي، فسيتم إقصاء كل من لم يلتحق بعمليات التسجيل. وكذا المستفيدين الذين لم تتم تسوية وضعياتهم من كل الفئات المذكورة. بالإضافة كذلك إلى إقصاء من يتحصلون على سجلاتهم التجارية وخضوع كل مقصي للمساءلة القانونية مع إرجاع المستحقات للخزينة العمومية