ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
مذكرة تربوية تقنية النشاط 2 البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
مذكرة تربوية تقنية النشاط 2 البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي
الثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية
المذكرة 2: البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.
المذكرة محضرة وفق النموذج المقترح من طرف مفتش المادة من إعداد الاستاذ محيجيبة إلياس جزاه الله خيرا
رابط التحميل بصيغة Word.
المذكرة 2 البنية التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.docx
مذكرة تربويـــــة تقنيــــــة رقم المذكرة:02 الفئة المستهدفة: ثانية علوم تجريبية طبيعة الحصة: وثـائقي (نظري) المدة الزمنية: 02 سا المجال التعلمي01: آليات التنظيم على مستوى العضوية. الوحدة التعلمية01: التحكم العصبي. النشــــاط 02: البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العض...
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