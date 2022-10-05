مذكرة تربوية تقنية النشاط 2 البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي

ريحـان

ريحـان

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نقدم لكم ~....



مذكرة تربوية تقنية النشاط 2 البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي






الثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية
🥀المذكرة 2: البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.
🔴المذكرة محضرة وفق النموذج المقترح من طرف مفتش المادة من إعداد الاستاذ محيجيبة إلياس جزاه الله خيرا 🌹
رابط التحميل بصيغة Word. 👇
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المذكرة 2 البنية التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.docx

مذكرة تربويـــــة تقنيــــــة رقم المذكرة:02 الفئة المستهدفة: ثانية علوم تجريبية طبيعة الحصة: وثـائقي (نظري) المدة الزمنية: 02 سا المجال التعلمي01: آليات التنظيم على مستوى العضوية. الوحدة التعلمية01: التحكم العصبي. النشــــاط 02: البنيات التشريحية المتدخلة في المنعكس العض...
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المذكرة 2 البنية التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.pdf

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لا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.





 
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