ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
علوم الطبيعة والحياة
شعبة علوم تجريبية 2as
(العضلات القابضة والباسطة)
تسمى بعضلات "مخططة" و "هيكلية" لأنها مرتبطة بـ "هيكلنا العظمي" وتتحكم في حركاته ووضعياته. توجد عضلات أخرى غير مرتبطة بالهيكل العظمي مثل عضلات القلب والأحشاء ووو
هذه العضلات تكون متقابلة حول العظام (الساق، الفخذ، الذراع...) وترتبط بها بواسطة حبال بيضاء تسمى: الأوتار على مستوى المفاصل.
- قد تكون ثنائية الرؤوس (ترتبط بالعضلة بوترين)، ثلاثية الرؤوس (ثلاثة أوتار)، وهكذا...
العضلة القابضة: عندما تتقلص تقبض (تثني) الطرف (القدم، الساق، ... ).
العضلة الباسطة: عندما تتقلص تبسط (تمد) الطرف.
ملاحظة:
العضلة الباسطة تبقى دائمة باسطة و القابضة دائما قابضة في حالة التقلص او الاسترخاء.
اثناء تقلص العضلة يزداد حجمها وينقص طولها.
العضلات الخلفية للجسم كلها باسطة للطرف ماعدا العضلة الخلفية للفخذ فهي عضلة قابضة.
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آلية عمل العضلات القابضة والباسطة:
تعمل العضلات القابضة والباسطة بالتنسيق بحيث، عندما تتقلص الأولى ترتخي الثانية، والعكس كذلك، لذا نقول أنهما تعملان بالتضاد.
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✔ مثال: هذه العضلة الامامية للعضد قابضة، لأنها تقبض الساعد، والعضلة المقابلة لها (في الأسفل) تكون مرتخية في هذه الحالة. وفي حالة بسط (مد) الساعد، يحدث العكس تماما.
الحفاظ على وضعية الجسم:
اثناء القيام بحركات ارادية او اتخاذ وضعية معينة (جلوس، وقوف، قفز .....) تقوم بعض العضلات بتنفيذ الحركة الارادية وضمن العضلات المتضادة الأخرى بالحفاظ على توازن الجسم في تلك الوضعية بفضل منعكسات لاارادية تكون فيها احدى العضلات المتضادة متقلصة والاخرى مسترخية.
كل الشكر لكم أعده
علوم الطبيعة والحياة
شعبة علوم تجريبية 2as
(العضلات القابضة والباسطة)
تسمى بعضلات "مخططة" و "هيكلية" لأنها مرتبطة بـ "هيكلنا العظمي" وتتحكم في حركاته ووضعياته. توجد عضلات أخرى غير مرتبطة بالهيكل العظمي مثل عضلات القلب والأحشاء ووو
هذه العضلات تكون متقابلة حول العظام (الساق، الفخذ، الذراع...) وترتبط بها بواسطة حبال بيضاء تسمى: الأوتار على مستوى المفاصل.
- قد تكون ثنائية الرؤوس (ترتبط بالعضلة بوترين)، ثلاثية الرؤوس (ثلاثة أوتار)، وهكذا...
العضلة القابضة: عندما تتقلص تقبض (تثني) الطرف (القدم، الساق، ... ).
العضلة الباسطة: عندما تتقلص تبسط (تمد) الطرف.
ملاحظة:
العضلة الباسطة تبقى دائمة باسطة و القابضة دائما قابضة في حالة التقلص او الاسترخاء.
اثناء تقلص العضلة يزداد حجمها وينقص طولها.
العضلات الخلفية للجسم كلها باسطة للطرف ماعدا العضلة الخلفية للفخذ فهي عضلة قابضة.
.
آلية عمل العضلات القابضة والباسطة:
تعمل العضلات القابضة والباسطة بالتنسيق بحيث، عندما تتقلص الأولى ترتخي الثانية، والعكس كذلك، لذا نقول أنهما تعملان بالتضاد.
.
✔ مثال: هذه العضلة الامامية للعضد قابضة، لأنها تقبض الساعد، والعضلة المقابلة لها (في الأسفل) تكون مرتخية في هذه الحالة. وفي حالة بسط (مد) الساعد، يحدث العكس تماما.
الحفاظ على وضعية الجسم:
اثناء القيام بحركات ارادية او اتخاذ وضعية معينة (جلوس، وقوف، قفز .....) تقوم بعض العضلات بتنفيذ الحركة الارادية وضمن العضلات المتضادة الأخرى بالحفاظ على توازن الجسم في تلك الوضعية بفضل منعكسات لاارادية تكون فيها احدى العضلات المتضادة متقلصة والاخرى مسترخية.
كل الشكر لكم أعده