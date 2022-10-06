التمثيلات البيانية للسنة 2 شعب علمية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



✅التمثيلات البيانية للسنة 2 شعب علمية
الشكر موصول للاستاذ صاحب العمل بارك الله فيه وفي عمله لا تنسوه بصالح الدعاء.
رابط تحميل الملف بصيغة الPDF
drive.google.com

resume F.pdf

drive.google.com drive.google.com


▪️⁩نسأل الله الإخلاص والقَبول والأجر والثواب ونسأله سبحانه التوفيق والسداد والصواب والإعانة.
لا تنسونا بصالح الدعاء.


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