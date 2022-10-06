طريقة الإجابة في مادة الإجتماعيات

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


اهلا وسهلا لكم اعضاء وزوار المنتدى ...
اليوم اردت التطرق لموضوع لايقل اهمية عن سابقه الا وهو


🔴 طريقة الإجابة في مادة الإجتماعيات

✅أولا : مادة التاريخ :
🔴تعريف الشخصيات : يشترط في تعريف الشخصية :
◀️ ذكر جنسيته ( سوفييتي ، أمريكي ، جزائري ......)
◀️ذكر منصبه ( رئيس ، جنرال ، عسكري .. سياسي)
◀️ذكر أهم أعماله ( يكتفي بذكر عملين فقط )
📌مثال : هاري ترومان : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، أمر بإلقاء قنبلة هيروشيما وناغازاكي ، صاحب مبدأ ترومان 12 مارس 1947
🔴 تعريف المصطلحات :
◀️ قراءة السند جيداً
◀️ التركيز على الجانب السياسي أو العسكري للمصطلح
◀️ شرح المصطلح شرح وجيز بدون إضافات أخرى
📌مثال : الحرب الباردة : هي صراع إيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة إس والغربي بزعامة وم أ ،أستخدمت فيه جميع الوسائل ماعدا المواجهة المباشرة مابين 1945/1989
-🔴 التواريخ والأحداث :
✅التواريخ : إذا أعطي لك تاريخ وطلب منك تحديد الحدث فلابد من أنك تذكر الحدث كاملا : مثال : 14 ماي 1955 وتقول حلف وارسو هنا إجابة غير كاملة بل تقول : تأسيس حلف وارسو لأن حلف وارسو لديه تاريخ تأسيسه وتاريخ حله
📌مثال أخر : 13 أوت 1961 وتقول جدار برلين هنا إجابة غير كاملة بل تقول بناء جدار برلين لأن جدار برلين له أيضا تاريخ تحطيمه
🔴الأحداث :
◀️إذا أعطي لك حدثا وطلب منك تحديد تاريخه فلابد من ذكر التاريخ كاملا باليوم والشهر والسنة حتى تكون إجابتك كاملة غير منقوصة مثال :
📌تأسيس حلف الناتو : لاتقول 1949 بل أذكر التاريخ كاملا بالشهر والسنة : 04 /04/ 1949
🔴 رسم الخريطة :
◀️ تحديد إتجاه الشمال
◀️ عنوان الخريطة
◀️تحديد مفتاح الخريطة
🔴 المقال التاريخي :
◀️ مقدمة : ( وتكون كتعريف او إحاطة بالموضوع + طرح إشكال تمهيداً للدخول في العرض
◀️ عرض : ( الإجابة على السؤالين على شكر عناصر وكل سؤال عناصره لاتقل عن 04 ولاتزيد عن 06عناصر.
◀️ خاتمة ( وتكون كنتيجة أو خلاصة للموضوع)
📍تطبيق :
⛔️أفرزت المواجهة العسكرية الثانية ، بروز الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي كقوتين جديدتين متناقضتين إيديولوجياً ، دخلتا في حرب باردة كانت أوروبا إحدى محطاتها
⚫️المطلوب : أكتب مقالاً تاريخيا تبين فيه :
- أسباب الحرب الباردة
- نتائجها على قارة أوروبا
✔️الإجابة :
✏️صراع الحرب الباردة صراع إيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة الإتحاد السوفياتي والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت




ان شاء الله كان موضوع خفيف عليكم و قدرتو تدونو ابرز النقاط
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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