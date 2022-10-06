ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,298
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا لكم اعضاء وزوار المنتدى ...
اليوم اردت التطرق لموضوع لايقل اهمية عن سابقه الا وهو
طريقة الإجابة في مادة الإجتماعيات
أولا : مادة التاريخ :
تعريف الشخصيات : يشترط في تعريف الشخصية :
ذكر جنسيته ( سوفييتي ، أمريكي ، جزائري ......)
ذكر منصبه ( رئيس ، جنرال ، عسكري .. سياسي)
ذكر أهم أعماله ( يكتفي بذكر عملين فقط )
مثال : هاري ترومان : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، أمر بإلقاء قنبلة هيروشيما وناغازاكي ، صاحب مبدأ ترومان 12 مارس 1947
تعريف المصطلحات :
قراءة السند جيداً
التركيز على الجانب السياسي أو العسكري للمصطلح
شرح المصطلح شرح وجيز بدون إضافات أخرى
مثال : الحرب الباردة : هي صراع إيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة إس والغربي بزعامة وم أ ،أستخدمت فيه جميع الوسائل ماعدا المواجهة المباشرة مابين 1945/1989
- التواريخ والأحداث :
التواريخ : إذا أعطي لك تاريخ وطلب منك تحديد الحدث فلابد من أنك تذكر الحدث كاملا : مثال : 14 ماي 1955 وتقول حلف وارسو هنا إجابة غير كاملة بل تقول : تأسيس حلف وارسو لأن حلف وارسو لديه تاريخ تأسيسه وتاريخ حله
مثال أخر : 13 أوت 1961 وتقول جدار برلين هنا إجابة غير كاملة بل تقول بناء جدار برلين لأن جدار برلين له أيضا تاريخ تحطيمه
الأحداث :
إذا أعطي لك حدثا وطلب منك تحديد تاريخه فلابد من ذكر التاريخ كاملا باليوم والشهر والسنة حتى تكون إجابتك كاملة غير منقوصة مثال :
تأسيس حلف الناتو : لاتقول 1949 بل أذكر التاريخ كاملا بالشهر والسنة : 04 /04/ 1949
رسم الخريطة :
تحديد إتجاه الشمال
عنوان الخريطة
تحديد مفتاح الخريطة
المقال التاريخي :
مقدمة : ( وتكون كتعريف او إحاطة بالموضوع + طرح إشكال تمهيداً للدخول في العرض
عرض : ( الإجابة على السؤالين على شكر عناصر وكل سؤال عناصره لاتقل عن 04 ولاتزيد عن 06عناصر.
خاتمة ( وتكون كنتيجة أو خلاصة للموضوع)
تطبيق :
️أفرزت المواجهة العسكرية الثانية ، بروز الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي كقوتين جديدتين متناقضتين إيديولوجياً ، دخلتا في حرب باردة كانت أوروبا إحدى محطاتها
️المطلوب : أكتب مقالاً تاريخيا تبين فيه :
- أسباب الحرب الباردة
- نتائجها على قارة أوروبا
الإجابة :
صراع الحرب الباردة صراع إيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة الإتحاد السوفياتي والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت
ان شاء الله كان موضوع خفيف عليكم و قدرتو تدونو ابرز النقاط
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
اهلا وسهلا لكم اعضاء وزوار المنتدى ...
اليوم اردت التطرق لموضوع لايقل اهمية عن سابقه الا وهو
طريقة الإجابة في مادة الإجتماعيات
أولا : مادة التاريخ :
تعريف الشخصيات : يشترط في تعريف الشخصية :
ذكر جنسيته ( سوفييتي ، أمريكي ، جزائري ......)
ذكر منصبه ( رئيس ، جنرال ، عسكري .. سياسي)
ذكر أهم أعماله ( يكتفي بذكر عملين فقط )
مثال : هاري ترومان : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، أمر بإلقاء قنبلة هيروشيما وناغازاكي ، صاحب مبدأ ترومان 12 مارس 1947
تعريف المصطلحات :
قراءة السند جيداً
التركيز على الجانب السياسي أو العسكري للمصطلح
شرح المصطلح شرح وجيز بدون إضافات أخرى
مثال : الحرب الباردة : هي صراع إيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة إس والغربي بزعامة وم أ ،أستخدمت فيه جميع الوسائل ماعدا المواجهة المباشرة مابين 1945/1989
- التواريخ والأحداث :
التواريخ : إذا أعطي لك تاريخ وطلب منك تحديد الحدث فلابد من أنك تذكر الحدث كاملا : مثال : 14 ماي 1955 وتقول حلف وارسو هنا إجابة غير كاملة بل تقول : تأسيس حلف وارسو لأن حلف وارسو لديه تاريخ تأسيسه وتاريخ حله
مثال أخر : 13 أوت 1961 وتقول جدار برلين هنا إجابة غير كاملة بل تقول بناء جدار برلين لأن جدار برلين له أيضا تاريخ تحطيمه
الأحداث :
إذا أعطي لك حدثا وطلب منك تحديد تاريخه فلابد من ذكر التاريخ كاملا باليوم والشهر والسنة حتى تكون إجابتك كاملة غير منقوصة مثال :
تأسيس حلف الناتو : لاتقول 1949 بل أذكر التاريخ كاملا بالشهر والسنة : 04 /04/ 1949
رسم الخريطة :
تحديد إتجاه الشمال
عنوان الخريطة
تحديد مفتاح الخريطة
المقال التاريخي :
مقدمة : ( وتكون كتعريف او إحاطة بالموضوع + طرح إشكال تمهيداً للدخول في العرض
عرض : ( الإجابة على السؤالين على شكر عناصر وكل سؤال عناصره لاتقل عن 04 ولاتزيد عن 06عناصر.
خاتمة ( وتكون كنتيجة أو خلاصة للموضوع)
تطبيق :
️أفرزت المواجهة العسكرية الثانية ، بروز الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي كقوتين جديدتين متناقضتين إيديولوجياً ، دخلتا في حرب باردة كانت أوروبا إحدى محطاتها
️المطلوب : أكتب مقالاً تاريخيا تبين فيه :
- أسباب الحرب الباردة
- نتائجها على قارة أوروبا
الإجابة :
صراع الحرب الباردة صراع إيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة الإتحاد السوفياتي والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت
ان شاء الله كان موضوع خفيف عليكم و قدرتو تدونو ابرز النقاط
أسأل الله لكم التوفيق و السداد