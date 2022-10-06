النفاق وعلاش

سلام ..

رانا نشوفو في مجتمعنا ظاهرة خطيرة بالزاف وهي النفاق هذه الآفة الإجتماعية الخطيرة اللي طغت على الأغلبية ولاو الناس يظهرون ما لا يظمرون يضحكو في الوجه ويبينو مظاهر الود والمحبة بالصح غير العبد يبعد يسمع ويشوف العجب لماذا كل هذه التصرفات اللي لا علاقة لها بالأخلاق ولا بالتربية إنسان ماعجبكش ماشي بالضرورة أنك تتعامل معاه سلام سلام وأجبد روحك وما تجبدوش في الجماعة لأنو ممكن هو صح غايب ولكن ربي حاضر في كل وقت وكيما تحب الخير لنفسك حبو لغيرك هذا هو الإيمان الحقيقي..ربي يهدي ما خلق شاركونا بقصص أو أحداث صراولكم في الحالة هادي ودمتم سالمين​