فرض المراقبة الذاتية و الفرض الإلكتروني

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن:

✓كيفية استخراج فروض المراقبة الذاتية.

✓ماهو الفرض الالكتروني (كيفية إجراءه ؛ نوع الأسئلة ؛ كيفية الإجابة)

فرض_المراقبة_الذاتية..

الفرض_الالكتروني

كيف أقوم بإجراء الفرض؟:

لا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْمرحبا بالجميع-------------------ويتم تحميله من الارضية التعليمية (المعلام) ؛ على شكل pdf او استخراجه (اي طبعه على الورق)[تحاول في حل الأسئلة وبعد مدة يتم نشر الاجابة؛ بعد وضع الاجابة تجري تقييم لنفسك، بمقارنة اجابتك بالإجابة النموذجية المحملة.(الفروض لا ترسل الا المركز تحمل من الموقع فقط)ما هو الفرض الإلكتروني ؟:هو إمتحان يقوم به الطالب عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد و هو عبارة عن امتحان ل" 06 " مواد في كل مادة تطرح عليك " 10 " أسئلة لمدة محددة تقريبا " 20 " دقيقة للمادة ( يعني يجب ان تجيب على الأسئلة ال " 10 " في مدة لا تتجاوز ال " 20 " دقيقة اي بمتوسط ال " 02 " دقيقة للسؤال )لكل مستوى رابط خاص به وكل ما عليك هو الدخول إلى الرابط الذي يحمل مستواك .و تدخل إسم المستخدم وكلمة المرور المقدم لك من طرف " مركز التعليم والتكوين عن بعد " وبمجرد دخولك تجد الصفحة الرئيسية بها ال 6 مواد التي أنت ملزم بإجراء الإمتحان الخاص بها وبمجرد الدخول إلى المادة يبدا التوقيت بالعمل و يبدأ الموقع بطرح الأسئلة ال 10 لكل مادة وكما قلنا سابقا انت ملزم بالوقت...ما نوع الأسئلةالأسئلة عبارة عن إختيارات فكل سؤال يحتوى على نص السؤال وعلى 3 أو 4 أو 5 إختيارات بمجرد الإختيار والتأكيد تمر للسؤال التالي وهكذا .هل أن أجيب على الفرض كاملا في نفس الجلسة او يمكنه تقسيمه ؟يمكنك الإجابة على كل مادة ب يوم منفصل ( يعني كل يوم مادة ) ولكن إذا بدأت بالإمتحان الخاص بمادة معينة لا يمكننك إيقافه إلا بعد الإنتهاء من الإمتحان الخاص بهذه المادة وعند الخروج من المادة تحسب النقطة 00 على كل سؤال لم تقم بالإجابة عليه قبل الخروج من إمتحان المادة .-------------------------