السلام عليكم

انا مقيم بالجزائر عندي اموال خارج الجزائر احاول استلامها ولا املك حساب بنكي مثل باي بال وغيره ،و انا بحاجة ماسة لهذه الاموال في القريب العاجل مع العلم ان الجهة المرسلة للمال تستخدم باي بال كوسيلة لدفع.

سؤالي كيف استلم هذه الاموال بأسرع وقت ماذا افعل؟ افيدونا.