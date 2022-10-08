السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

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أعزائي اللماوين أهلا وسهلا بكم وبي بينكم لا تنسوني من فضل دعائكم بالشفاء والفرج انا فكرب كبير ومريضة... ​

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خلف الأقنعة......جوكر المنتدى. ​

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صاحب أغرب نظرة وأدق بصر وأذكى رجل وأوقح لنقل هو قناع الجوكر ....الجوكر المعروف بالرجل الذكي جدا الخارق للعادة الذي يتصرف تصرفات غير منطقية ذكية جدا لا يمكن لأحد كشف الاعيبه .. ​

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في حياتنا الكثيرون في مجتمعنا اقنعة ألفنا وجودها بيننا الكذب النفاق الخداع الألف وجه ووجه بصفة باتت هي صفاتنا دون ان نكذب على بعضنا ​

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لكن اليوم أنا سأهديكم أقنعة الجوكر لو تريدون استخدامها في المنتدى كجوكر بين الأعضاء لمن ولما تلبس هذا القناع. لاعطيكم مثال .. ​

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جوكر الموضوع المهم ومضحك ولاذع وكلام من القلب اعطيه للاخ ​

..جوكر الذكاء في اختيار مواضيعه ​

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ااعطي جوكر التواجد اليومي ولو أن أعرف سبب تواجده لكن معليش غمضو عينيكم ​

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جوكر السيدات بيدون منازع أكيد ​

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