خلف الأقنعة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,645
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائي اللماوين أهلا وسهلا بكم وبي بينكم لا تنسوني من فضل دعائكم بالشفاء والفرج انا فكرب كبير ومريضة...
خلف الأقنعة......جوكر المنتدى.
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صاحب أغرب نظرة وأدق بصر وأذكى رجل وأوقح لنقل هو قناع الجوكر ....الجوكر المعروف بالرجل الذكي جدا الخارق للعادة الذي يتصرف تصرفات غير منطقية ذكية جدا لا يمكن لأحد كشف الاعيبه ..
في حياتنا الكثيرون في مجتمعنا اقنعة ألفنا وجودها بيننا الكذب النفاق الخداع الألف وجه ووجه بصفة باتت هي صفاتنا دون ان نكذب على بعضنا
لكن اليوم أنا سأهديكم أقنعة الجوكر لو تريدون استخدامها في المنتدى كجوكر بين الأعضاء لمن ولما تلبس هذا القناع. لاعطيكم مثال ..
جوكر الموضوع المهم ومضحك ولاذع وكلام من القلب اعطيه للاخ
..جوكر الذكاء في اختيار مواضيعه
ااعطي جوكر التواجد اليومي ولو أن أعرف سبب تواجده لكن معليش غمضو عينيكم
جوكر السيدات بيدون منازع أكيد

اعطي جوكر تخفي لكل انسان خلف كواليس يدعمني بدعاء أو تذكر او كلمة طيبة ول جوكر لكل من يسخر وقته ليكون معنا ويتمتع ويكتب لنا ردود ويقرأ مواضبعنا
الجوكر بداخلنا نحن من نختار قناعنا للخير او للشر قناع حقيقي أو مزيف لا أحد منا ولد جوكر بل نحن نخلق صفاتنا التي نأخذها من مجتمعنا
موضوعي كتحفيز لنرى اقنعة غيرنا بنية صادقة
تفضلو وزعو أقنعتكم حسب ما ترونه ملائم
شكرا لكم جميعا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,848
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ههههههههههههههههههه
يا الكحلوشة طول عمرك تغيري مني هههههههه

جوكر القصف بدون منازع خصوصا نهار تتقلقي ههههههه
@ليليا مرام
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,645
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ههههههههههههههههههه
يا الكحلوشة طول عمرك تغيري مني هههههههه

جوكر القصف بدون منازع خصوصا نهار تتقلقي ههههههه
@ليليا مرام
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اهلا اهلاالألماني المزور

وعيبت نخبي غيرة وهكاك بانت عليا لازم نقصلك فلادوز
انا نقصف احي هنا غير شويلو تشوفني عالمپاشر. معاير نتاع بيونة ما نحكمش فمي. الله غالب بالاخص وانا مقلقة. نولي واحدة اخرى ههه بصح بيناتنا قصف يوالم ياك جامي غلطت فيك دايما نقصفك فالصح كحلوش صح وبدوارة وسمين وتاكل بزاف قولي فاش كذبت ههههه..
على صعيد المجتمع برأي اي ناس لابد تلبس معهم قناع الجوكر



 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,848
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
اهلا اهلاالألماني المزور

وعيبت نخبي غيرة وهكاك بانت عليا لازم نقصلك فلادوز
انا نقصف احي هنا غير شويلو تشوفني عالمپاشر. معاير نتاع بيونة ما نحكمش فمي. الله غالب بالاخص وانا مقلقة. نولي واحدة اخرى ههه بصح بيناتنا قصف يوالم ياك جامي غلطت فيك دايما نقصفك فالصح كحلوش صح وبدوارة وسمين وتاكل بزاف قولي فاش كذبت ههههه..
على صعيد المجتمع برأي اي ناس لابد تلبس معهم قناع الجوكر
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ههههههههههههه
يا تل نهار اللي ما تقصفينيش نحس بيك بلي ماكيش نيشان

كي تبداي تعايري تفكريني بنسا تاع باب الحارة كي يدابزو هههههههههههههههههههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,645
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ههههههههههههه
يا تل نهار اللي ما تقصفينيش نحس بيك بلي ماكيش نيشان

كي تبداي تعايري تفكريني بنسا تاع باب الحارة كي يدابزو هههههههههههههههههههه
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والله غيرنكون عيانة ومريضة ونعيا لا نقصف تغيضني عمري ههههه..
ايوا اني هي وحدة منهم خصتني ملايتهم اواه ضؤوك دورتها كي شعبون دعاوي
روح يا مكشوف يا اللي كنت تسوط امك 🤣🤣🤣


 
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