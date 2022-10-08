الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم خواتا و خياتنا في اللمة الزينة
طفي الضو
ماهوش تريسيتي لالا
طفي الضو
مصطلح جزايري يستعمل في حالات معينة
و المقصود منه ما تبيعنتيش
او ما تخبرش عليا
و ما تفضحنيش
تتصادف مع واحد يتصدق بالسر
يقول ليك
طفي الضو
اي خليها في السر و ما تفضحنيش
تتصادف مع واحد مسكيفي من الخدمة
من لاكاف تاع الادارة
يقولك
طفي الضو
بمعنى راني هارب
ما تفضحنيش
تتصادف تلقى تاجر
يبيع سلعة مدرحة
و يقولك
طفي الضو
يقصد ما تخبرش عليا
و خليني نسلك سلعتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحد النهار
كان المطر يطيح
كنت رايح للدار
اخترت طريق مختصر
فبالصدفة
لقيت زوج يسرقوا في المازوت من ابتدائية
نعرفهم
قالي واحد
طفي ضو
و الله ما نعاودها
فعلا طفيت الضو
ههههههههه
الحمد لله السيد عقى عليه ربي و تاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و انت عزيزي اللماوي
شحال من مرة
طفيت الضو
حكيلنا قصتك
طفي الضو
ماهوش تريسيتي لالا
طفي الضو
مصطلح جزايري يستعمل في حالات معينة
و المقصود منه ما تبيعنتيش
او ما تخبرش عليا
و ما تفضحنيش
تتصادف مع واحد يتصدق بالسر
يقول ليك
طفي الضو
اي خليها في السر و ما تفضحنيش
تتصادف مع واحد مسكيفي من الخدمة
من لاكاف تاع الادارة
يقولك
طفي الضو
بمعنى راني هارب
ما تفضحنيش
تتصادف تلقى تاجر
يبيع سلعة مدرحة
و يقولك
طفي الضو
يقصد ما تخبرش عليا
و خليني نسلك سلعتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحد النهار
كان المطر يطيح
كنت رايح للدار
اخترت طريق مختصر
فبالصدفة
لقيت زوج يسرقوا في المازوت من ابتدائية
نعرفهم
قالي واحد
طفي ضو
و الله ما نعاودها
فعلا طفيت الضو
ههههههههه
الحمد لله السيد عقى عليه ربي و تاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و انت عزيزي اللماوي
شحال من مرة
طفيت الضو
حكيلنا قصتك