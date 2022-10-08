طفي الضو

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,848
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم خواتا و خياتنا في اللمة الزينة
طفي الضو
ماهوش تريسيتي لالا

طفي الضو
مصطلح جزايري يستعمل في حالات معينة
و المقصود منه ما تبيعنتيش
او ما تخبرش عليا
و ما تفضحنيش

تتصادف مع واحد يتصدق بالسر
يقول ليك
طفي الضو
اي خليها في السر و ما تفضحنيش

تتصادف مع واحد مسكيفي من الخدمة
من لاكاف تاع الادارة
يقولك
طفي الضو
بمعنى راني هارب
ما تفضحنيش

تتصادف تلقى تاجر
يبيع سلعة مدرحة
و يقولك
طفي الضو
يقصد ما تخبرش عليا
و خليني نسلك سلعتي

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واحد النهار
كان المطر يطيح

كنت رايح للدار
اخترت طريق مختصر
فبالصدفة
لقيت زوج يسرقوا في المازوت من ابتدائية
نعرفهم

قالي واحد
طفي ضو
و الله ما نعاودها

فعلا طفيت الضو
ههههههههه
الحمد لله السيد عقى عليه ربي و تاب
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و انت عزيزي اللماوي
شحال من مرة
طفيت الضو
حكيلنا قصتك
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,645
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
وشعال من مرة نقولك كفي ضو وما تهدرش بصح انت محال لاالا اذا ما حككش فمك تحكك كرشك وخليتنا سوڨ لا سكر لا زيت وكملتها كانديا بن عمي خليت البلاد ههه
المشكل هذا لي يقولك طفي ضو راه شاعلها 3800 فولت نتا اقاه ناشرك برا فليرزو سوسيو فالحومة فكلش بصح على صوالحو طفي ضو

طفي ضو تلقاها فالادارات فبلايص تف فيها عباد ما يبغوكش تشوفهم يموتو وطفي ضو على امورهم بصح تولي فيك تقولو طفي ضو يعلقلك بروجتكتور بالمعنى العام خويا الامين انا ما نقول لحتى واحد طفي ضو حياتي عالعلن نزيد نشعبهالهم وحياتهم يطفو رواحهم اذا بغاو والله ما نسمع بيهم غير بيك برك 🤣🤣🤣
 
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