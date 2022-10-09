ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,388
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
ملخص للوحدة الاولى: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي
تعاريف بسيطة للتحولات السريعة، البطيئة ، البطيئة جدا
طرق المتابعة الزمنية: - عن طريق المعايرة اللونية - عن طريق قياس الناقلية.
سرعة التفاعل، السرعة الحجمية للتفاعل، زمن نصف التفاعل.
العوامل الحركية: درجة الحرارة، التركيز الابتدائي للمتفاعلات، الوساطة ( وساطة متجانسة، غير متجانسة، أنزيمية) .
أهمية العوامل الحركية.
بالتوفيق في شهادة البكالوريا 2023
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
ملخص للوحدة الاولى: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي
تعاريف بسيطة للتحولات السريعة، البطيئة ، البطيئة جدا
طرق المتابعة الزمنية: - عن طريق المعايرة اللونية - عن طريق قياس الناقلية.
سرعة التفاعل، السرعة الحجمية للتفاعل، زمن نصف التفاعل.
العوامل الحركية: درجة الحرارة، التركيز الابتدائي للمتفاعلات، الوساطة ( وساطة متجانسة، غير متجانسة، أنزيمية) .
أهمية العوامل الحركية.
بالتوفيق في شهادة البكالوريا 2023