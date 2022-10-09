ملخص للوحدة الاولى: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي

ريحـان

ريحـان

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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..


🔴ملخص للوحدة الاولى: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي
تعاريف بسيطة للتحولات السريعة، البطيئة ، البطيئة جدا
طرق المتابعة الزمنية: - عن طريق المعايرة اللونية - عن طريق قياس الناقلية.
سرعة التفاعل، السرعة الحجمية للتفاعل، زمن نصف التفاعل.
العوامل الحركية: درجة الحرارة، التركيز الابتدائي للمتفاعلات، الوساطة ( وساطة متجانسة، غير متجانسة، أنزيمية) .
أهمية العوامل الحركية.
بالتوفيق في شهادة البكالوريا 2023



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