مجلة تحتوي على 21 موضوع بالحل في الوحدة 2 الاهتلاكات و نقص قيمة التثبيتات

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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24 نوفمبر 2015
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير




أتشرف أن أضع بين أيدي تلاميذنا الأعزاء و كذا أساتذتنا الكرام مجلة تحتوي على 21 موضوع بالحل في الوحدة 2 الاهتلاكات و نقص قيمة التثبيتات
الاستاذ رضوان
#تسير واقتصاد
للتحميل عبر الرابط الموالي:

مجلة 21 موضوع حول الوحدة 02 باك 2023.pdf

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أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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