ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
أتشرف أن أضع بين أيدي تلاميذنا الأعزاء و كذا أساتذتنا الكرام مجلة تحتوي على 21 موضوع بالحل في الوحدة 2 الاهتلاكات و نقص قيمة التثبيتات
الاستاذ رضوان
#تسير واقتصاد
للتحميل عبر الرابط الموالي:
مجلة 21 موضوع حول الوحدة 02 باك 2023.pdf
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
أتشرف أن أضع بين أيدي تلاميذنا الأعزاء و كذا أساتذتنا الكرام مجلة تحتوي على 21 موضوع بالحل في الوحدة 2 الاهتلاكات و نقص قيمة التثبيتات
الاستاذ رضوان
#تسير واقتصاد
للتحميل عبر الرابط الموالي:
مجلة 21 موضوع حول الوحدة 02 باك 2023.pdf