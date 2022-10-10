صور متحركة مرعبة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكون في طفولتو تفرج صور متحركة كانت مخيفة بالنسبة ليه؟
أنا كان يحيرني كوميك تاع السندباد نحسو غريب والحلقة تاع الشيخ المرعب خوفتني وعقدتني 😰😰😰وعدت نتخايل فيه جاني وطالع على كتافي وفي اي لحظة نشوفو في المرايا يعني حلقة كان من المفروض يحذفوها وقتها

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كان يخوفني ضيعة محروس 😂😂😂
نخاف من ثعلوب وثعلوبة نحسهم مرعبين وكل حلقة راح ياكلو سعدون ولا أرنوبة 😅😅
لكن نمرود كنت نحسو كاريزما ويخافوه
المهم ثعلوب وثعلوبة كانو يخوفوني بالضحكة الشريرة تاعهم.

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كان يامكااان كان يامكاااان الرعب ياجدك 😱😱😱😱😱سلسلة قصص تحكي خرافات تاع زمان والله ياحلقة المرايا لي تسحر لي يشوف فيها وتحبسو مننساهاش 😨😨😨
ويحكو عالجنون والعمالقة وقصص زمان


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وانتم واش كنتو تتفرجو وخوفكم؟
 
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