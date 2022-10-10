تقديم حلول … وليس مجرد سرد معلومات

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,716
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
صانع المحتوى المحترف يجب أن يسعى لإيجاد الحلول، وليس فقط عرض المعلومات. فعندما تبدأ في كتابة محتوى، قد يكون لديك بالفعل المعرفة التي يبحث عنها جمهورك. ولكن بالنسبة لمنشئي المحتوى الناجحين، فإن الخبرة والمعرفة ليست كل شيء.
فإذا كُنت تُريد أن يتذكرك جمهورك ويتذكر محتواك، تأكد من إنك تقدم حل لمشكلة تواجه جمهورك. فمجرد سرد المعلومات أحيانًا لن يكون مفيد. إعرف إحتياجات جمهورك، وحاول تلبيتها. فهذا سيزيد من ثقة جمهورك في المحتوى الذي تقدمه، وسيبحثون عن كل جديد تقدمه فيما بعد.
 
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