تقديم حلول … وليس مجرد سرد معلومات

صانع المحتوى المحترف يجب أن يسعى لإيجاد الحلول، وليس فقط عرض المعلومات. فعندما تبدأ في كتابة محتوى، قد يكون لديك بالفعل المعرفة التي يبحث عنها جمهورك. ولكن بالنسبة لمنشئي المحتوى الناجحين، فإن الخبرة والمعرفة ليست كل شيء .

فإذا كُنت تُريد أن يتذكرك جمهورك ويتذكر محتواك، تأكد من إنك تقدم حل لمشكلة تواجه جمهورك. فمجرد سرد المعلومات أحيانًا لن يكون مفيد. إعرف إحتياجات جمهورك، وحاول تلبيتها. فهذا سيزيد من ثقة جمهورك في المحتوى الذي تقدمه، وسيبحثون عن كل جديد تقدمه فيما بعد .