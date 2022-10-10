ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة جميع الشعب الأدبية والعلمية المشتركة
الوحدة التعليمية الثانية : النثر في عصر الضعف والإنحطاط
تحضير درس علم التاريخ لابن خلدون
الصفحة 38 من الكتاب المدرسي
خاص بطلبة البكالوريا( مرفق بالنص )
النص الأول في المنتدى
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة جميع الشعب الأدبية والعلمية المشتركة
الوحدة التعليمية الثانية : النثر في عصر الضعف والإنحطاط
تحضير درس علم التاريخ لابن خلدون
الصفحة 38 من الكتاب المدرسي
خاص بطلبة البكالوريا( مرفق بالنص )
النص الأول في المنتدى
أسأل الله لكم التوفيق و السداد