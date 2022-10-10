تحضير درس علم التاريخ لابن خلدون الصفحة 38 من الكتاب المدرسي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة جميع الشعب الأدبية والعلمية المشتركة
🟨الوحدة التعليمية الثانية : النثر في عصر الضعف والإنحطاط
🔴تحضير درس علم التاريخ لابن خلدون
الصفحة 38 من الكتاب المدرسي
خاص بطلبة البكالوريا( مرفق بالنص )
⛔النص الأول في المنتدى

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أسأل الله لكم التوفيق و السداد

 
ذكريات

ذكريات

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إنضم
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النقاط
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
جميل أختي مساعدتك للطلبة، راح يدعولك إن شاء الله
 
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