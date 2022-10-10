نصوص قصيرة للتدرب على القراءة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
يسعدنا ان نقدم لتلاميذ القسم التحضيري و السنتين الاولى و الثانية ( ممكن ايضا باقي السنوات للذين يواجهون صعوبة في القراءة ) الشكر لمن أعده جزاه الله خيرا
للتحميل :
يسعدنا ان نقدم لتلاميذ القسم التحضيري و السنتين الاولى و الثانية ( ممكن ايضا باقي السنوات للذين يواجهون صعوبة في القراءة ) الشكر لمن أعده جزاه الله خيرا
للتحميل :