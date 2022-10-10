نصوص قصيرة للتدرب على القراءة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,417
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





يسعدنا ان نقدم لتلاميذ القسم التحضيري و السنتين الاولى و الثانية ( ممكن ايضا باقي السنوات للذين يواجهون صعوبة في القراءة ) الشكر لمن أعده جزاه الله خيرا



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للتحميل :

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نصوص قصيرة للتدرب على القراءة و الاملاء /مدونة التعليم بوخشم مريم .pdf

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