رابطة عشاق الصيد والحياة البرية والتخييم

D

dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,218
النقاط
591
محل الإقامة
منغادي
الجنس
ذكر
أعضاء وزوار اللمة الجزائرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضاء مخصص لهواة وعشاق الصيد والحياة البرية والتخييم

نطرح هنا ونناقش كل مايتعلق بالهواية
نتبادل الاراء و المعلومات والخبرات والتجارب حول الصيد البري و البحري والصيد بالسلوقي و بالصقور و كل ما يتعلق بالحياة البرية والطبيعة والصحراء والتخييم .

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اهلا بكم .
 
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