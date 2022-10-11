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حل النشاط صفحة 16 أستثمر معلوماتي من كتاب الجغرافيا لسنة الثالثة متوسط الجيل الثاني
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
مع نشاط الإدماج صفحة 16 كتاب الجغرافيا ثالثة متوسط الجيل الثاني
هذا الإدماج
الحل
بالتوفيق
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