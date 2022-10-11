حل النشاط صفحة 16 أستثمر معلوماتي من كتاب الجغرافيا لسنة الثالثة متوسط الجيل الثاني

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ






صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..





مع نشاط الإدماج صفحة 16 كتاب الجغرافيا ثالثة متوسط الجيل الثاني


هذا الإدماج

Screenshot_2022-10-11-23-21-33.png


الحل

CamScanner 10-11-2022 23.07_1.jpg





بالتوفيق

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