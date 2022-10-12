السجل الذهبي للمدونات الأدبية

وأخرى فرحًا .... رسمت فُسيفساء جميلة ولوحات أدبية استوطنت ذاكرة صاحب كلّ ذوق أدبي وعاشقٍ لبحر الكتابة و الإحساس

بـ أقْلامِ اللّمّاويين .. كَلماتٌ ذات وقع كثيرا ما قرأنا لأقلام مرّت من هنا رافقتها أرواح مُرهفة الحِسّ وأخرى مُتمرّدة بعُنفوان الحرْف تركت بصمة خالدة أقلامٌ كتبت حُزنًا

بـ أقْلامِ اللّمّاويين .. كَلماتٌ ذات وقع كثيرا ما قرأنا لأقلام مرّت من هنا رافقتها أرواح مُرهفة الحِسّ وأخرى مُتمرّدة بعُنفوان الحرْف تركت بصمة خالدة أقلامٌ كتبت حُزنًا .... وأخرى فرحًا .... رسمت فُسيفساء جميلة ولوحات أدبية استوطنت ذاكرة صاحب كلّ ذوق أدبي وعاشقٍ لبحر الكتابة و الإحساس

هي اشراقات فكرية تنبثق من أشعة الشمس

الذهبية ...

تشرق من محيط الخواطر الأدبية....

حلم بنفسجي ...يشع بالأمل الوردي ...

لا تحسب أن ماتكتبه يذهب مع الرياح ..

أو يقبر مع اخر المعرجين عليه...

ما يولد في العتمة هناك....يرى النور هنا...