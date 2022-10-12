السجل الذهبي للمدونات الأدبية

تحية وسلام 🌹 هنا سأتنفس متنفسا حقيقيا .. هنا سأكتب وسأكتب إلى أن يتوقف النبض الى آخر رمق .. سأحاول أن أزرع وردا وأحيي مبسما وأنثر ترابيت في الأرجاء 💙 هنا سأعطيك يا سماء حقك 🌹 ويا بدر قدرك .. هنا سأحفظك يا أبتاه عن غيرة أماه هنا سأهرب عن كون منطفئ تحت نجم بعيد وأرسم خيالات لا تمحى بسمتها🌸 سأكون...
www.4algeria.com
لـ @صاحبة الأثر
{أروع ماكتبت:}
النائمون في غمرات الغفلة ..
كيف لا ، والله بجلالته ينزل ليؤتيك سؤلك
..
كيف لا وقد قيل " سل تعطى "
الناس نائمون وكفّاك تأبيان النزول ..
مالسؤل إلا وأنت تبكي حمدا وشكرا حبا ورضا ..فاللهم لك الحمد كله ..
رب دعوات سكنت في الفؤاد تستجاب في ليلة ..
رب أوجاع تجبر بين سجدة طويلة
رب قلوب تجمع بدمعة صادقة ..
رب أمنية طال الأنين بها تستجاب الليلة
فاللهم أنت لها
اليأس بدأ يتسللك ، مع كل تفصيلة هاهو يغزوك أكثر وستكونين الخاسرة الأولى في الاشيء وفي كل الأشياء ، لكن مع ذلك حاولي ألا تخسري نفسك يا أنا
حاولي أن تبقي صامدة رغم كل العثرات رغم أن الصمود تمثيلك الدائم
حاولي أن لا تسقط ابتسامتك أمام كل الوجوه ، ثم تعالي لأواسيك حينما نختلي تحت سحاب السماء ، لا يعرف ضعفنا إلا الله ، نداري ألامنا ونلوح لآمالنا بدمعة وابتسامة ، فالحياة لم تكن يوما لنا يا أنا .
لست حمقاء حينما أنعزل على طرف الجدار والناس تختلط في الوسط ، فأنا أرى الملامح كلها ، نظرات السوء ، همسات لا تعرف الحياء ، ابتسامات تحمل شرا دفين وقهقهات تعلوا ليسقط الإحترام ويمحى الدين " في الوسط هذا ما يحدث دوما .. أما على الجوانب ، تماما حد العزلة ، لن تجد إلا أشباهك أنت الواقف في الطرف المقابل ، ستجد من يحمل ألما أو ربما أملا ..من يتحمل رغم كل شيء من يتدبر ويذكر الله من طرف خفي " يارب لا تجعلني أنخدع ببصري وأنا الأعمى لا رؤية لي من غير هداك "
وهكذا نعود أدراجنا على غيرهم ، مختلفين بعد كل تجمع.. نعتبر مما وجدناه أمامنا ولم يلحظه غيرنا ، تجاعيد العجائز تمنحنا دروس العمر لكن ليس بالمجان ، عليك أن تكون صاحب قلب يضج بالهدوء لتفهم العالم وتفهم نفسك جيدا