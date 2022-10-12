وضعية تعليمية حول الأعداد النسبية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,487
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..




وضعية تعليمية
حول الأعداد النسبية


Screenshot_2022-10-12-17-49-40.pngScreenshot_2022-10-12-17-49-50.png

للتحميل :



وضعية تعليمية حول الأعداد النسبية


 
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